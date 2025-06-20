Bayesian Yatının Enkazı Denizde Çıkarılıyor

İtalya'da geçen yıl demirliyken fırtınada batması sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği "Bayesian" adlı lüks yatın enkazı, deniz dibinden su yüzeyine çıkarılıyor.

Aralarında ünlü İngiliz iş insanı Mike Lynch'in de bulunduğu 7 kişinin öldüğü yatın enkazını denizden çıkarmak için Porticello açıklarında 3 Mayıs'ta başlatılan çalışmalarda bugün itibarıyla sona biraz daha yaklaşıldı.

Operasyonda görev alan bir dalgıcın 9 Mayıs'ta yaşamını yitirmesi nedeniyle bir süre ara verilen ve daha sonra yeniden başlayan çalışmalar kapsamında 56 metre uzunluğundaki yat, "Hebo Lift 10" ve "Hebo Lift 2" yüzer vinçlerinin yardımıyla bugün 50 metre derinlikten su yüzeyine çıkarıldı.

Vinçlerin enkazı kaldırma manevralarının hızla ilerlediği ve enkazın yüzeye çıkarılmasının beklendiği cumartesi gününden önce bu işlemin gerçekleştirildiği öğrenildi.

Çalışmaların bundan sonraki aşamasında deniz yüzeyine çıkarılan enkazın karaya taşınması bekleniyor.

Enkaz karaya taşındıktan sonra olayla ilgili soruşturmayı yürüten adli makamların incelemesine sunulacak. Yetkililer, geminin incelenmesiyle olayla ilgili pek çok soruya yanıt bulmayı umuyor.

Bu arada, "TGCOM24" haber sitesinde "Bayesian" isimli lüks yatın enkazını çıkarma işleminin yaklaşık 25 milyon avroya mal olduğu belirtildi.

Lüks yat "Bayesian"ın batması

İtalya'nın Palermo kentinin 20 kilometre doğusundaki Porticello kasabası açıklarında demirli "Bayesian" isimli lüks yat, 19 Ağustos 2024 sabahı yerel saatle 05.00 sıralarında çıkan fırtınada batmıştı.

Bölgedeki teknelerin yardımıyla yattaki 22 kişiden ilk aşamada 15'i kurtarılmış, bir kişinin cesedi bulunmuş, 6'sının kayıp olduğu bildirilmişti.

Kayıp kişilerin İngiliz milyarder iş insanı Mike Lynch ile kızı Hannah, Morgan Stanley International'ın Başkanı Jonathan Bloomer ve eşi Anne Elizabeth Judith Bloomer, Lynch'in ABD???????'li avukatı Chris Morvillo ile eşi Neda Morvillo olduğu belirtilmişti.

Kayıp 6 kişinin cesedi, 23 Ağustos 2024'e kadar yapılan arama çalışmaları sonucunda bulunmuştu.

Termini Imerese kentindeki cumhuriyet savcılığı olayla ilgili soruşturma başlatmış, İngiltere'den uzman ve müfettişlerden oluşan ekip, olayı soruşturmak üzere Sicilya'ya gelmişti.

İtalya Sahil Güvenlik Komutanlığından 30 Nisan'da yapılan açıklamada, lüks yatın enkazının deniz dibinden çıkarılması işlemine 3 Mayıs'ta başlanacağı duyurulmuştu.

Enkaz çıkarma işleminin kolaylaştırılması için ilk olarak geminin 75 metrelik alüminyum direği kesilmişti.