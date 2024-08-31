Bayhan, Adana\'da Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında konser verdi

Şarkıcı Bayhan, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Adana'nın Aladağ ilçesinde konser verdi.
Aladağ Belediyesince stadyumda düzenlenen konsere, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Aladağ Belediye Başkanı Kemal Özdemir'in konuşmasının ardından sahne alan Bayhan, sevilen şarkılarını seslendirdi.
Sanatçıya eşlik eden müzikseverler, konser sonunda Bayhan'ı uzun süre alkışladı.
Öte yandan kutlamalar kapsamında ilçede "Zafer Yürüyüşü" de yapıldı.
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