Bayındır\'da 2B Arazi Dağıtımı Yapıldı

Güncel

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir'in Bayındır ilçesinde düzenlenen "2B Arazilerinin Devir Sözleşme Töreni"ne katıldı.

Söğütören Mahallesi'nde daha önce orman arazisi olan ve sonrasında yapılan çalışmalarla 2B statüsüne alınan 180 taşınmazın tapusu hak sahiplerine dağıtıldı.

Törende konuşma yapan Dağ, Bayındır'ın üreten bir ilçe olmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Siyasi irade olarak milletin lehine işler yaptıklarını vurgulayan Dağ, iki ay önce de Aliağa ilçesinde hak sahibi birçok kişinin yaşadığı sorunu çözdüklerini anımsattı.

Dağ, şöyle devam etti:

"Olabilecek hangi mesele ve sorun varsa biz her zaman sizlerle beraberiz. Birtakım hususlar bizim Bayındır'a muhabbetimizi, Bayındır'ın da bizle muhabbetini engelleyemez. Tabii biz daha çok hizmet etmeyi hep arzuladık, hep istedik onun için hem Bayındır'dan hem de İzmir'den beklentimiz düşüncemiz oldu. Bir dönem ilçe belediyesi bizdeydi, milletimizin takdiri başımızın üstüne, bir ara verdik. Kendi açımızdan çıkartacağımız dersleri sonuna kadar çıkartırız ama emeği de mücadeleyi de bırakmayacağız."

Bayındır Kaymakamı Murat Mete ise mahalle sakinlerinin her koşulda fedakarca çalıştığını belirtti.

Törene AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hasan Gökhan Peynirci, daire amirleri ile siyasi parti temsilcileri katıldı.