İzmir'in Bayındır ilçesinde zeytin bahçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı.
Çırpı Mahallesi'ndeki zeytin bahçesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın rüzgarın etkisiyle yayıldı.
Bölgeye sevk edilen İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.
Yangın nedeniyle bazı zeytin ağaçları zarar gördü.
Son Dakika › Güncel › Bayındır'da Zeytin Bahçesi Yangını Kontrol Altında - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?