Bayındırspor Teknik Direktörü Taraftardan Destek İstedi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bayındırspor Teknik Direktörü Taraftardan Destek İstedi

Bayındırspor Teknik Direktörü Taraftardan Destek İstedi

İzmir'de Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Grup'ta mücadele eden Bayındırspor'un teknik direktörü Yüksel Babayiğit, pazar günü oynayacakları Çeşme Belediyespor maçı öncesi taraftardan destek istedi. Babayiğit, maçın önemine vurgu yaparak, taraftarların 90 dakika boyunca takıma destek vermelerini beklediğini söyledi.

23.02.2024 12:11  Güncelleme: 12:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Grup'ta mücadele eden Bayındırspor'un teknik direktörü Yüksel Babayiğit, pazar günü oynayacakları maç öncesi taraftardan destek istedi.

Bayındırspor, pazar günü karşılaşacağı Çeşme Belediyespor maçı hazırlıklarını teknik direktör Babayiğit öncülüğünde sürdürüyor. Isınma hareketleriyle antrenmana başlayan futbolcular, daha sonra çift kale maç yapıp, taktik çalıştı.

Teknik direktör Babayiğit, gazetecilere yaptığı açıklamada, pazar günü çok zorlu bir maça çıkacaklarını söyledi.

Son 2 haftadır galip geldiklerini ve bundan sonraki tüm maçların final havasında geçeceğini aktaran Babayiğit, "Çeşme Belediyespor maçı bizim için çok önemli. Kazandığımız takdirde önümüz açılacak. Bu ligde kalmak için bu maçı kazanmamız gerekiyor. Onun için de Bayındırspor'lu taraftarlarımızın yanımızda olmasını, 90 dakika destek vermelerini bekliyoruz. Rakiplerimiz kim olursa olsun her maçı kazanmak için gayret edeceğiz."diye konuştu.

Kaynak: AA

İzmir, Çeşme, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bayındırspor Teknik Direktörü Taraftardan Destek İstedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2024 16:11:26. #1.11#
SON DAKİKA: Bayındırspor Teknik Direktörü Taraftardan Destek İstedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement