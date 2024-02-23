Bayındırspor Teknik Direktörü Taraftardan Destek İstedi

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İzmir'de Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Grup'ta mücadele eden Bayındırspor'un teknik direktörü Yüksel Babayiğit, pazar günü oynayacakları maç öncesi taraftardan destek istedi.

Bayındırspor, pazar günü karşılaşacağı Çeşme Belediyespor maçı hazırlıklarını teknik direktör Babayiğit öncülüğünde sürdürüyor. Isınma hareketleriyle antrenmana başlayan futbolcular, daha sonra çift kale maç yapıp, taktik çalıştı.

Teknik direktör Babayiğit, gazetecilere yaptığı açıklamada, pazar günü çok zorlu bir maça çıkacaklarını söyledi.

Son 2 haftadır galip geldiklerini ve bundan sonraki tüm maçların final havasında geçeceğini aktaran Babayiğit, "Çeşme Belediyespor maçı bizim için çok önemli. Kazandığımız takdirde önümüz açılacak. Bu ligde kalmak için bu maçı kazanmamız gerekiyor. Onun için de Bayındırspor'lu taraftarlarımızın yanımızda olmasını, 90 dakika destek vermelerini bekliyoruz. Rakiplerimiz kim olursa olsun her maçı kazanmak için gayret edeceğiz."diye konuştu.