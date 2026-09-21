Bayırbucak'ta okulsuz kalan Türkmen çocuklar 11 kilometre uzaktaki okula gidiyor - Son Dakika
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Bayırbucak'ta okulsuz kalan Türkmen çocuklar 11 kilometre uzaktaki okula gidiyor

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Bayırbucak\'ta okulsuz kalan Türkmen çocuklar 11 kilometre uzaktaki okula gidiyor
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Savaşın bitmesiyle Türkiye'den Bayırbucak'a dönen Türkmen aileler, çocukların eğitimi için okul, ulaşım ve dil sorununa çözüm istiyor. Köy okulları harabe olduğu için öğrenciler 11 kilometre uzaktaki okula gidiyor; veli, öğretmen ve muhtar Türkçe eğitim ve servis talep ediyor.

Suriye'de Esed rejiminin devrilerek savaşın sona ermesinin ardından Türkiye'den Lazkiye kırsalındaki Bayırbucak bölgesine dönen Türkmen aileler, çocuklarının eğitimlerine devam edebilmesi için okul eksikliği, ulaşım yetersizliği ve dil bariyeri gibi sorunların acilen çözülmesini istiyor.

Türkmen Dağı'ndaki köylerde okul binalarının büyük ölçüde harabe halinde olması, çocukları kilometrelerce uzaklıktaki eğitim kurumlarına gitmeye mecbur bırakıyor.

Öğrenci, veli ve öğretmenler, özellikle Türkiye'de uzun yıllar eğitim görerek Arapça müfredata yabancılaşan çocuklar için Türkmen bölgelerinde Türkçe destekli eğitim modellerinin uygulanmasını talep ediyor.

"11 kilometre uzaklıktaki okula gitmek zorundayız"

AA ekibi, Bayırbucak bölgesindeki Türkmen öğrenciler, veliler ve öğretmenlerle görüştü.

Türkiye'den dönen 9. sınıf öğrencisi İsmail Karaca, Türkmen Dağı'ndaki Murtlu köyünde yaşadığını söyledi.

Yaklaşık 1,5 yıl önce Türkiye'den döndüklerini dile getiren Karaca, köylerindeki okulun kullanılamaz durumda olduğunu, bu nedenle Gebelli beldesindeki bir okula gitmek zorunda kaldığını dile getirdi.

Karaca, "Köyümüzde okul olmadığı için 11 kilometre uzaklıktaki okula gitmek zorundayız." dedi.

Kışın okullara ulaşım daha da zor

Yaz aylarında okula motosikletle gitmeye çalışacaklarını belirten Karaca, kışın ulaşımı nasıl sağlayacaklarını ise bilmediklerini söyledi.

Türkiye'de eğitim gördükleri için Arapça eğitim almakta zorlandıklarını anlatan Karaca, derslerin Türkçe ve Arapça olarak desteklenmesinin dil sorununu aşmalarına yardımcı olabileceğini söyledi.

Gebelli beldesindeki okulun gelecek hafta açılacağının söylendiğini aktaran Karaca, 9. sınıf öğrencilerinin köylerine 11 kilometre mesafedeki Zinzif'e yönlendirildiğini belirtti.

Öğretmenler dersleri iki dilde anlatarak çocuklara yardımcı olmaya çalışıyor

Türkmen Dağı'ndaki Zinzif Okulu'nda görev yapan öğretmen Emel Abdullah, geçen yıl Türkiye'den döndüklerini ve burada eğitim alanında pek çok sorunla karşılaştıklarını ifade etti.

Türkiye'den dönen öğrencilerin Arapça bilmediğini kaydeden Abdullah, öğretmenler olarak her iki dili de bildikleri için çocuklara yardımcı olmaya çalıştıklarını anlattı.

Abdullah, Türkçenin eğitim müfredatına dahil edilmesini istedi.

Öğretmenlerin Lazkiye'den Türkmen Dağı'na ulaşmakta büyük zorluk yaşadığını belirten Abdullah, ulaşım konusunda kendilerinin de öğrencilerle benzer sorunlarla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Kendisinin Çümeren köyünden olduğunu söyleyen Abdullah, devrik rejimin bombardımanı nedeniyle neredeyse hiçbir yapının ayakta kalmadığını bu nedenle köyüne geri dönemediğini söyledi.

Köyde sağlık ocağı ve okulun da bulunmadığını belirten Abdullah, "Yaşam şartlarının hiçbiri uygun değil." dedi.

Abdullah, öğretmenlerin bu bölgelere de yönlendirilmesini talep etti.

Öğrenciler için servis imkanı sağlanmalı

Çukurcak köyü muhtarı Nureddin Bal, ailelerin çocuklarını okula götürüp getirmekte zorlandığını, özellikle uzak köylerde yaşayan öğrencilerin ciddi güçlüklerle karşılaştığını söyledi.

Kış aylarında ulaşım şartlarının daha da zorlaşacağını vurgulayan Bal, öğrencilerin okula gidip gelmesinin büyük bir sorun olduğunu ifade etti.

Köyler arasında öğrenciler için servis veya nakil imkanlarının oluşturulmasını isteyen Bal, bunun yalnızca kendi köyleri için değil, bölgedeki tüm yerleşimler için gerekli olduğunun altını çizdi.

"Türkçe ile eğitim gerekli"

Türkiye'den dönen öğrencilerin önemli bir bölümünün Arapça bilmediğini belirten Bal, geçen yıl kısa süreli bazı çalışmalar yapıldığını ancak bunların yeterli olup olmadığını bilmediğini dile getirdi.

"Türkçe ile eğitim gerekli." diyen Bal, özellikle Türkiye'den dönen öğrencilerin bu desteğe ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Bal, "Türkiye'den gelenlerin 6. ve 7. sınıftaki çocukları gelip burada 1. sınıftan başlayamaz." dedi.

"Çocukların geleceği çalınıyor"

Kepir köyünde yaşayan öğrenci velisi Beşir Kürdi, bölgede yeterli sayıda okul bulunmadığını, yalnızca Gebelli, Zinzif ve Gökdağ'da okul olduğunu belirtti.

Özellikle kış aylarında çocukların okula gidip gelmesinin çok zor olduğunu vurgulayan Kürdi, bu soruna çözüm bulunmasını istedi.

"Çocukların geleceği çalınıyor." diyen Kürdi, çocukların eğitim hayatına devam edebilmesi için yetkililerden destek beklediklerini dile getirdi.

Dil bariyerinin de önemli bir problem olduğunu belirten Kürdi, "Türkiye'de Türkçe eğitim alan çocuklarımız Arapça eğitim sistemine uyum sağlamakta zorlanıyor. Hükümetten talebimiz Arapçanın yanında Türkçe eğitim de verilmesi." dedi.

Kürdi, bölgede yaşayan Türkmenlerin ana dillerinde eğitim görmek istediğini dile getirdi.

Türkçe eğitim verilmesi halinde öğrencilerin daha başarılı olacağına inandığını söyleyen Kürdi, mevcut şartların çocukların eğitim hayatını olumsuz etkilediğini ifade etti.

Kaynak: AA
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