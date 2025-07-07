Baykan'da 30 Altyapı Projesi Hayata Geçiyor

Siirt'in Baykan ilçesinin köylerinde 2 yılda 30 altyapı projesi hayata geçiriliyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kırsalda vatandaşların yaşam kalitesini artırmak için Valilik koordinasyonunda İl Özel İdaresi tarafından Baykan'ın köylerinde içme suyu ve atıksu altyapısının güçlendirilmesine yönelik projeler hayata geçiriliyor.

Bu kapsamda, 2024 yılında Baykan'a bağlı köylerde toplam 14 içme suyu ve atıksu projesi tamamlandı, 34 yerleşim yerine doğrudan hizmet ulaştırıldı. Bu projeler için toplam 30 milyon 310 bin 948 lira harcama yapıldı.

2025 yılında ise 16 köyde uygulanmak üzere 16 içme suyu ve atıksu projesi planlandı. Bu projeler için de 12 milyon 907 bin 453 lira ödenek tahsis edildi. 2024 ve 2025 yıllarını kapsayan süreçte ise ilçede toplam 30 proje doğrultusunda 43 milyon 218 bin 401 lira altyapı yatırımı yapılmış olacak.

??Bu projelerle ilçenin kırsal yerleşim yerlerinde içme suyu ve atıksu altyapısının daha da güçlendirilmesi hedefleniyor.