Baykar'dan Azerbaycan Tesis Ziyareti

(ANKARA) - Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün ve Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı Aqil Qurbanov ile Azerbaycan'daki Bayraktar Teknoloji tesislerini ziyaret etti.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün ve Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı Aqil Qurbanov ile Azerbaycan'daki Bayraktar Teknoloji tesislerini ziyaret ettiklerini bildirdi.

Bayraktar paylaşımında, "Ülkelerimizin bağımsızlığı, ortak geleceği ve kardeşliği için çalışan mühendis ve teknik ekipteki kardeşlerimizi yürekten tebrik ediyor, emekleri ve gayretleri için teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.