Baykar Genel Müdürü İddialara İftira Kampanyası Diyor - Son Dakika
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Baykar Genel Müdürü İddialara İftira Kampanyası Diyor

Baykar Genel Müdürü İddialara İftira Kampanyası Diyor

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, İsrail'e jet yakıtı sattıkları yönündeki iddialara karşı çıkarak iftira kampanyası olduğunu belirtti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise Bayraktar hakkında hukuki süreç başlatacağını duyurdu.

10.04.2024 14:55  Güncelleme: 14:58
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Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, İsrail'e jet yakıtı sattıkları yönünde sosyal medyada yayılan iddialar için "iftira kampanyası" dedi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı. İBB'den yapılan açıklamada ise Bayraktar hakkında, "hukuki süreç" başlatılacağı duyuruldu.

İsrail'le ticaret kısıtlamalarına ilişkin Ticaret Bakanlığı açıklamasında yer alan ürün grupları arasında jet yakıtının da bulunması İsrail savaş uçaklarına yakıtların Türkiye'den gittiği yönündeki değerlendirmelere neden oldu.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, iddialar yalanlandı ve bu tür yakıtların sadece sivil uçaklara verildiği bildirildi. Buna karşın jet yakıtı konusunda sosyal medyada çok sayıda iddia yayılmaya başladı. Bunlardan biri de Baykar şirketini hedef alan paylaşımlar oldu. İsrail'e jet yakıtı sattıkları iddiaları için "alçakça ve şerefsizce iftira kampanyası" diyen Baykar Genel Müdürü Haluk Bayrakta,r iftira atan kişinin "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun iletişim kampanyasına destek verenlerden biri olduğunu" ileri sürdü ve hedefine İmamoğlu'nu aldı. Bayraktar, İmamoğlu'nu teröristlere destek vermekle suçladı.

İBB: HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILACAKTIR

Bunun üzerine İBB harekete geçti ve resmi X hesabından Bayraktar ile ilgili açıklama yayınladı. Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Haluk Bayraktar isimli kişinin sosyal medya platformu X paylaşımında İBB ve Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na yönelik yalan ve iftiralara yer verildiği görülmüştür. Haluk Bayraktar isimli kullanıcı hakkında, bu asılsız iddialarından dolayı, hem kişisel hem de kurumsal hukuki süreç başlatılacaktır. Ramazan ayında bile iftira ve kumpastan geri durmayanların, bayramda da aynı kötülüklere devam etmesine şaşırmıyoruz. Bu şahıs ve benzerleri sosyal medyada dezenformasyon yaparak, içindeki kin ve nefreti toplumu kutuplaştırmak için kullanıyor. Bu millet sizin kötü aklınıza 31 Mart'ta dersini verdi, vermeye de devam edecektir."

Kaynak: ANKA

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