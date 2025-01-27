Baykar İtalyan havacılık devini satın aldı - Son Dakika
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Baykar İtalyan havacılık devini satın aldı

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Baykar ve İtalyan havacılık devi Piaggio Aerospace arasında, iş komplekslerinin Baykar'a devri için ön sözleşme imzalandı. Anlaşma, İtalyan hükümetinin onayı ile resmileşti ve baharda tamamlanması bekleniyor.

27.01.2025 16:51  Güncelleme: 09:52
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Baykar ve Piaggio Aerospace arasında, İtalyan havacılık devinin iş komplekslerinin Baykar'a devri için ön sözleşme imzaladı.
İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanlığı, ülkenin havacılık devi firması Piaggio Aerospace'in Baykar'a satışına geçen ay onay vermişti. Baykar, çekişmeli bir sürece sahne olan ihaleyi farklı ülkelerden teklif veren rakiplerini geride bırakarak kazanmıştı. Bu kapsamda Baykar ve Piaggio Aerospace arasında, İtalyan havacılık devinin iş komplekslerinin Baykar'a devri için ön sözleşme imzalandı.

BAKANLIK SATIN ALMA İŞLEMİNİ ONAYLAYACAK

Piaggio Aerospace'den yapılan açıklamada, marka altında faaliyet gösteren Piaggio Aero Industries ve Piaggio Aviation'ın iş komplekslerinin, insansız hava aracı sistemleri ve ileri havacılık teknolojilerinin geliştirilmesi ve üretiminde lider olan Türk şirketi Baykar'a devri için ön sözleşme imzalandığı belirtildi. İtalyan İşletmeler ve Made in Italy Bakanlığının 27 Aralık 2024'te işlemi onayladığı aktarılan açıklamada, anlaşmanın iki şirketin üst düzey yetkilileri tarafından imzalandığı ifade edildi.

Devrin, İtalya Bakanlar Kurulu Başkanlığının onayı da dahil olmak üzere çeşitli koşulların yerine getirilmesinin ardından baharda tamamlanmasının beklendiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, Baykar'ın iş komplekslerinin yeniden hayata geçirilmesine yönelik planını sunacağı, sendika temsilclerinin de katılacağı bir istişare toplantısının gelecek haftalarda yapılmasının planlandığı belirtildi.

Baykar İtalyan havacılık devini satın aldı
Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Havacılık, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, İtalya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Baykar İtalyan havacılık devini satın aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Beyaz Gölge:
    İşin gücün rast gelsin baykar ailesi 9 0 Yanıtla
  • Bahiddin Tölegen:
    Ülkemiz adına çok büyük işler yapan baykar şirketini gönülden kutluyorum vatanımız için hayırlı uğurlu olsun 7 0 Yanıtla
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