Bayraklı Belediyesi 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında panel düzenleyecek - Son Dakika
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Bayraklı Belediyesi 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında panel düzenleyecek

Bayraklı Belediyesi 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında panel düzenleyecek

Bayraklı Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında bir panel düzenleyecek. Panelin ardından bağımsızlık kortej yürüyüşü yapılacak.

17.05.2024 11:30  Güncelleme: 11:33
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(İZMİR)- 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı hafta boyunca çeşitli etkinliklerle kutlayan Bayraklı Belediyesi, 18 Mayıs Cumartesi günü bir kortej ile "Atatürk, Cumhuriyet ve Gençlik" paneline ev sahipliği yapacak. Belediye Başkanı İrfan Önal, "Bu gurur verici ve özel günde, tüm vatandaşlarımızı kortej ve panelimize bekliyoruz" dedi.

Bayraklı Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında 18 Mayıs Cumartesi günü saat 17.30'da Osmangazi hizmet binasında 'Atatürk, Cumhuriyet ve Gençlik Paneli' düzenleyecek. Panelin ardından bağımsızlık kortej yürüyüşü saat 20.00'de Değirmen Kafe önünde başlayacak. Bando, meşaleler, bayraklar ve marşlar eşliğinde devam edecek yürüyüş, 100. Yıl Matematik ve Zeka Oyunları Parkı'nda sona erecek. Park içinde devam edecek etkinlikte, Bayraklı Belediyesi halk oyunları ekibi gösterilerini sunacak, DJ performansla gençler doyasıya eğlenecek.

"BU COŞKUYU HEP BİRLİKTE YAŞAYALIM"

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı aynı inanç ve kararlılıkla kutlayacağız. Bu anlamlı günde tüm vatandaşlarımızı 'bağımsızlık' kortejimize davet ediyoruz. Balkonlarımızı, dükkanlarımızı Atatürk posterleri ve Türk bayraklarıyla donatarak bu coşkuyu hep birlikte yaşayalım. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 105. yılını Bayraklı'ya yakışır şekilde kutlayalım" dedi.

Kaynak: ANKA

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