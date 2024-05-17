Bayraklı Belediyesi Engelliler İçin \'Kırmızı Bayrak\' Uygulamasına Dahil Oldu

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(İZMİR) - Kamusal alanları engelli vatandaşların erişimine uygun hale getirmeyi temsil etmesi amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan 'kırmızı bayrak' uygulamasına Bayraklı Belediyesi de dahil oldu. Bu kapsamda kırmızı bayrak, Engelliler Merkezi'nde düzenlenen törenle göndere çekildi. Başkan İrfan Önal, "Engelli yurttaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak ve onların topluma daha aktif bir şekilde katılımlarını sağlamak için hizmetlerimizi aralıksız sürdüreceğiz" dedi.

Engelliler Haftası dolayısıyla Bayraklı Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Osmangazi Konferans Salonu'nda engelli bireyler ve ailelerine yönelik düzenlenen seminerde; engelli bireylerin hakları ve karşılaşılan zorlukların yanı sıra erişilebilirlik, iş gücüne katılım, vergide indirim ve eğitim konularında bilgiler verildi.

KIRMIZI BAYRAK DALGALANMAYA BAŞLADI

Seminerin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen 'kırmızı bayrak', Bayraklı Belediyesi Engelliler Merkezi'nde; Başkan Önal, engelli bireyler ve ailelerinin katıldığı törenle göndere çekildi.

ENGELLİLERİN YAŞADIĞI ZORLUKLARI DENEYİMLEDİLER

Hafta boyunca süren etkinlikler kapsamında engellilerin sorunlarına dikkat çekmek amacıyla Başkan Önal, İzmir Büyükşehir Belediyesi Örnekköy Engelliler Farkındalık Merkezi'ni meclis üyeleri ile birlikte ziyaret etti. Merkezde engelli bireylerin yaşadığı zorlukları daha iyi anlamak ve farkındalık yaratmak için tekerlekli sandalye labirenti, karanlık oda, kabartmalı tablo sergisi gibi uygulamaları tek tek deneyimleyen Başkan Önal ve meclis üyeleri programın ardından katılım belgesi aldı.

"YAŞAM KALİTELERİNİ ARTIRACAĞIZ"

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Osmangazi hizmet binamızda bulunan Engelliler Merkezimizin olanaklarını artırarak, kurs alanları oluşturacağız. Engelli kardeşlerimizin her alanda yaşam standartlarını yükseltmeye yönelik üzerimize ne düşüyorsa yapacağız. Engelliler Haftası kapsamında ziyaret ettiğimiz farkındalık merkezi ise, engelli bireylerimizin yaşadıkları sorunları daha iyi anlamamızı sağladı. Aynı zamanda toplumsal bilinci ve empatiyi geliştirmemize de yardımcı oldu. Bayraklı Belediyesi olarak biz de engelli yurttaşlarımızın her zaman yanında olacağız ve tüm engelleri birlikte kaldıracağız" dedi.