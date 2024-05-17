Bayraklı Belediyesi Engelliler İçin 'Kırmızı Bayrak' Uygulamasına Dahil Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bayraklı Belediyesi Engelliler İçin 'Kırmızı Bayrak' Uygulamasına Dahil Oldu

Bayraklı Belediyesi Engelliler İçin \'Kırmızı Bayrak\' Uygulamasına Dahil Oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan 'kırmızı bayrak' uygulamasına Bayraklı Belediyesi de katıldı. Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde engelli bireylerin hakları ve zorlukları hakkında bilgiler verildi. Bayraklı Belediyesi Engelliler Merkezi'nde düzenlenen törenle 'kırmızı bayrak' göndere çekildi.

17.05.2024 09:54  Güncelleme: 10:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - Kamusal alanları engelli vatandaşların erişimine uygun hale getirmeyi temsil etmesi amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan 'kırmızı bayrak' uygulamasına Bayraklı Belediyesi de dahil oldu. Bu kapsamda kırmızı bayrak, Engelliler Merkezi'nde düzenlenen törenle göndere çekildi. Başkan İrfan Önal, "Engelli yurttaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak ve onların topluma daha aktif bir şekilde katılımlarını sağlamak için hizmetlerimizi aralıksız sürdüreceğiz" dedi.

Engelliler Haftası dolayısıyla Bayraklı Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Osmangazi Konferans Salonu'nda engelli bireyler ve ailelerine yönelik düzenlenen seminerde; engelli bireylerin hakları ve karşılaşılan zorlukların yanı sıra erişilebilirlik, iş gücüne katılım, vergide indirim ve eğitim konularında bilgiler verildi.

KIRMIZI BAYRAK DALGALANMAYA BAŞLADI

Seminerin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen 'kırmızı bayrak', Bayraklı Belediyesi Engelliler Merkezi'nde; Başkan Önal, engelli bireyler ve ailelerinin katıldığı törenle göndere çekildi.

ENGELLİLERİN YAŞADIĞI ZORLUKLARI DENEYİMLEDİLER

Hafta boyunca süren etkinlikler kapsamında engellilerin sorunlarına dikkat çekmek amacıyla Başkan Önal, İzmir Büyükşehir Belediyesi Örnekköy Engelliler Farkındalık Merkezi'ni meclis üyeleri ile birlikte ziyaret etti. Merkezde engelli bireylerin yaşadığı zorlukları daha iyi anlamak ve farkındalık yaratmak için tekerlekli sandalye labirenti, karanlık oda, kabartmalı tablo sergisi gibi uygulamaları tek tek deneyimleyen Başkan Önal ve meclis üyeleri programın ardından katılım belgesi aldı.

"YAŞAM KALİTELERİNİ ARTIRACAĞIZ"

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Osmangazi hizmet binamızda bulunan Engelliler Merkezimizin olanaklarını artırarak, kurs alanları oluşturacağız. Engelli kardeşlerimizin her alanda yaşam standartlarını yükseltmeye yönelik üzerimize ne düşüyorsa yapacağız. Engelliler Haftası kapsamında ziyaret ettiğimiz farkındalık merkezi ise, engelli bireylerimizin yaşadıkları sorunları daha iyi anlamamızı sağladı. Aynı zamanda toplumsal bilinci ve empatiyi geliştirmemize de yardımcı oldu. Bayraklı Belediyesi olarak biz de engelli yurttaşlarımızın her zaman yanında olacağız ve tüm engelleri birlikte kaldıracağız" dedi.

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Engelliler Haftası, İzmir, Engelliler, Etkinlikler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bayraklı Belediyesi Engelliler İçin 'Kırmızı Bayrak' Uygulamasına Dahil Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:48 İsrail’in soykırım yapmadığını savunuyordu, arkadan gelen “Yalancılar“ sesiyle irkildi İsrail'in soykırım yapmadığını savunuyordu, arkadan gelen "Yalancılar" sesiyle irkildi
15:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çiftçilere müjde üstüne müjde Kredi limitleri artırıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere müjde üstüne müjde! Kredi limitleri artırıldı
14:19 Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e açıkça soruldu: Cemaatçi misiniz Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e açıkça soruldu: Cemaatçi misiniz?
14:16 “Evet-Hayır“ yarışması ile hafızalara kazınan ünlü sunucu Erkan Yolaç hayatını kaybetti "Evet-Hayır" yarışması ile hafızalara kazınan ünlü sunucu Erkan Yolaç hayatını kaybetti
16:46 Rıza Çalımbay: Beşiktaş’a yakışmayan bir davranış oldu Rıza Çalımbay: Beşiktaş'a yakışmayan bir davranış oldu
16:41 TikTok’ta 8 yaşındaki kızı için skandal ifadeler kullanan kadın serbest kaldı TikTok'ta 8 yaşındaki kızı için skandal ifadeler kullanan kadın serbest kaldı
16:16 Kripto para düzenlemesi TBMM’ye sunuldu İşte 10 soruda merak edilenler ve yanıtları Kripto para düzenlemesi TBMM'ye sunuldu! İşte 10 soruda merak edilenler ve yanıtları
15:02 O ayaklar Çağla Şıkel’in mi Hayranlarını inandırmak için video paylaştı O ayaklar Çağla Şıkel'in mi? Hayranlarını inandırmak için video paylaştı
14:59 Motokuryeyi bıçaklayarak öldüren şüphelinin babası da tutuklandı Motokuryeyi bıçaklayarak öldüren şüphelinin babası da tutuklandı
14:59 Antalyaspor’un ana sponsoru Ayos Holding konkordato talep etti Antalyaspor'un ana sponsoru Ayos Holding konkordato talep etti
14:40 Yeni taşındıkları eve yerleşemeden tahliyeleri istendi Yeni taşındıkları eve yerleşemeden tahliyeleri istendi
14:34 Hangi kuruma kaç makam aracı tahsis edilecek Tasarruf genelgesinde detaylar netleşti Hangi kuruma kaç makam aracı tahsis edilecek? Tasarruf genelgesinde detaylar netleşti
14:19 Alacak tartışmasında kan aktı Keserle kafasına ve bacaklarına vurdu Alacak tartışmasında kan aktı! Keserle kafasına ve bacaklarına vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2024 17:27:01. #1.13#
SON DAKİKA: Bayraklı Belediyesi Engelliler İçin 'Kırmızı Bayrak' Uygulamasına Dahil Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement