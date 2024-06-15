Bayraklı Belediyesi Kurban Bayramı Öncesi Temizlik Seferberliği Başlattı - Son Dakika
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Bayraklı Belediyesi Kurban Bayramı Öncesi Temizlik Seferberliği Başlattı

Bayraklı Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi geniş kapsamlı temizlik çalışması başlattı. Belediye Başkanı İrfan Önal, 'İlçemizin her mahallesinde, cadde ve sokağında temizlik seferberliğimiz sürecek' dedi.

15.06.2024 11:04
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(İZMİR)- Bayraklı Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi geniş kapsamlı temizlik çalışması başlattı. Belediye Başkanı İrfan Önal, "İlçemizin her mahallesinde, cadde ve sokağında temizlik seferberliğimiz sürecek" dedi.

Bayraklı Belediyesi, ilçenin 24 mahallesinde başlattığı temizlik seferberliği ile program dahilinde cadde ve sokakları baştan sona temizliyor. Bu kapsamda, Yamanlar Mahallesi Kubilay Caddesi'nde Temizlik, Zabıta, Park ve Bahçeler ile Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonuyla yürütülen çalışmalarda sokaklar süpürüldü, yıkandı, yabani otlar temizlendi. Çöp konteynerleri dezenfekte edilerek bakımı ve onarımı yapıldı. Seferberliğin ilçenin her mahallesinde, cadde ve sokağında program dahilinde devam edeceği belirtildi.

Öte yandan, bayram öncesi denetimlerini ve temizlik çalışmalarını hızlandıran belediye, Doğançay'daki kurban satış yerinde de hazırlıklarını tamamladı. Bu kapsamda görevli ekipler alanı kullanıma hazır hale getirerek, denetimler ve kontroller yaptı.Bayram boyunca da ekiplerin sahada görev yapmaya devam edecek.

Yamanlar Mahallesi'ndeki çalışmaları yerinde inceleyerek mahalle sakinleriyle bir araya gelen Belediye Başkanı İrfan Önal, "İlçemizin her köşesini baştan sona temizleyip dezenfekte ediyoruz. Her mahallemizde aynı titizlikle çalışıyoruz. Amacımız, temiz ve sağlıklı bir Bayraklı yaratmak ve bunu sürekli hale getirmek. Yarınlara daha temiz bir çevre, daha güzel bir Bayraklı bırakmak istiyoruz. Çünkü Bayraklı en iyisini hak ediyor" dedi.

Kaynak: ANKA

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