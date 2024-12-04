Bayraklı Belediyesi'nden 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Etkinliği

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(İZMİR) - Bayraklı Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi. Etkinlikte ilçedeki özel gereksinimli vatandaşlar ve aileleri bir araya geldi. Etkinliğe katılan Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Hepimiz bir engelli adayıyız ve bu bilinçle hareket ederek daha kapsayıcı, eşit ve sağlıklı bir toplum için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Bayraklı Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi. Bayraklı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik Postacılar İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Etkinliğe Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, meclis üyeleri, muhtarlar, özel gereksinimli bireyler ve aileleri katıldı. Gün boyu süren etkinlik, kısa film gösterisiyle başladı. Ardından dans gösterileri, şiir dinletileri ve İngilizce diyalog performanslarıyla devam etti. Etkinlikte konuşan psikolog Gülhan Beşkazalıoğlu, engelli bireylerin toplumsal yaşama etkin bir şekilde katılabilmesi, haklarını diğer bireylerle eşit şekilde kullanabilmesi ve ayrımcılığın önlenmesinin önemine dikkat çekti. Beşkazalıoğlu, farklılıkları kabul eden, kapsayıcı ve eşitlikçi bir toplum olma yolunda atılan adımların giderek daha fazla önem kazandığını vurguladı. Gün boyunca düzenlenen yüz boyama etkinlikleri, patlamış mısır ve pamuk şeker ikramları hem engelli bireylere hem de ailelerine keyifli anlar yaşattı. Müzik eşliğinde palyaçoyla dans eden katılımcılar, eğlenceli bir gün geçirerek unutulmaz anılar biriktirdi.

"Eşit fırsatlarla engelleri aşabiliriz"

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Engelli bireylerimize fırsat eşitliği sağlandığında ne kadar büyük başarılar elde ettiklerini hepimiz görüyoruz. Bizlere düşen görev, hayatın her alanında o eşit fırsatları sağlayabilmek. Bu nedenle, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde ve diğer günlerde bu farkındalığı güçlendirmeye devam etmeliyiz. Bayraklı Belediyesi olarak, spordan sanata, kültürden eğitime her alanda engelli yurttaşlarımızın yaşamını kolaylaştırmayı sürdüreceğiz. Hepimizin birer engelli adayı olduğunu unutmayalım. Bu bilinçle hareket ederek, daha kapsayıcı, eşit ve sağlıklı bir toplum için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.