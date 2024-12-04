Bayraklı Belediyesi'nden 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bayraklı Belediyesi'nden 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Etkinliği

Bayraklı Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlediği etkinlikte özel gereksinimli bireyler ve ailelerini bir araya getirdi. Başkan İrfan Önal, eşit fırsatlar ile engellerin aşılabileceğine vurgu yaptı.

04.12.2024 14:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - Bayraklı Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi. Etkinlikte ilçedeki özel gereksinimli vatandaşlar ve aileleri bir araya geldi. Etkinliğe katılan Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Hepimiz bir engelli adayıyız ve bu bilinçle hareket ederek daha kapsayıcı, eşit ve sağlıklı bir toplum için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Bayraklı Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi. Bayraklı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik Postacılar İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Etkinliğe Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, meclis üyeleri, muhtarlar, özel gereksinimli bireyler ve aileleri katıldı. Gün boyu süren etkinlik, kısa film gösterisiyle başladı. Ardından dans gösterileri, şiir dinletileri ve İngilizce diyalog performanslarıyla devam etti. Etkinlikte konuşan psikolog Gülhan Beşkazalıoğlu, engelli bireylerin toplumsal yaşama etkin bir şekilde katılabilmesi, haklarını diğer bireylerle eşit şekilde kullanabilmesi ve ayrımcılığın önlenmesinin önemine dikkat çekti. Beşkazalıoğlu, farklılıkları kabul eden, kapsayıcı ve eşitlikçi bir toplum olma yolunda atılan adımların giderek daha fazla önem kazandığını vurguladı. Gün boyunca düzenlenen yüz boyama etkinlikleri, patlamış mısır ve pamuk şeker ikramları hem engelli bireylere hem de ailelerine keyifli anlar yaşattı. Müzik eşliğinde palyaçoyla dans eden katılımcılar, eğlenceli bir gün geçirerek unutulmaz anılar biriktirdi.

"Eşit fırsatlarla engelleri aşabiliriz"

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Engelli bireylerimize fırsat eşitliği sağlandığında ne kadar büyük başarılar elde ettiklerini hepimiz görüyoruz. Bizlere düşen görev, hayatın her alanında o eşit fırsatları sağlayabilmek. Bu nedenle, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde ve diğer günlerde bu farkındalığı güçlendirmeye devam etmeliyiz. Bayraklı Belediyesi olarak, spordan sanata, kültürden eğitime her alanda engelli yurttaşlarımızın yaşamını kolaylaştırmayı sürdüreceğiz. Hepimizin birer engelli adayı olduğunu unutmayalım. Bu bilinçle hareket ederek, daha kapsayıcı, eşit ve sağlıklı bir toplum için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

Dünya Engelliler Günü, Yerel Haberler, İrfan Önal, Bayraklı, Belediye, Güncel, Aralık, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bayraklı Belediyesi'nden 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:35 Esad’ın askerleri zorda Kadın kılığına girerek kaçmaya çalışıyorlar Esad'ın askerleri zorda! Kadın kılığına girerek kaçmaya çalışıyorlar
15:26 Yerlikaya’dan dikkat çeken göçmen açıklaması: Adres tahkikatı yaptık, 150 bin 327 Suriyeliyi bulamadık Yerlikaya'dan dikkat çeken göçmen açıklaması: Adres tahkikatı yaptık, 150 bin 327 Suriyeliyi bulamadık
15:13 Bakan Yerlikaya, Ahmet Türk için geri dönüş kapısını kapattı Bakan Yerlikaya, Ahmet Türk için geri dönüş kapısını kapattı
15:01 Yerlikaya: Van Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan’ın seçilme haklarının bulunmadığı kesinleşti Yerlikaya: Van Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan'ın seçilme haklarının bulunmadığı kesinleşti
12:50 DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Halep Kalesi’ne Türk bayrağı asılmasından rahatsız DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Halep Kalesi'ne Türk bayrağı asılmasından rahatsız
20:28 Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca yemin etti Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca yemin etti
20:23 Aydın’da 4 büyüklüğünde deprem Aydın'da 4 büyüklüğünde deprem
20:05 Dilan Polat ve İmamoğlu davalarının savcısı görevden affını istedi Dilan Polat ve İmamoğlu davalarının savcısı görevden affını istedi
19:57 Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat’ta Terör Tünellerini Ele Geçirdi Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat'ta Terör Tünellerini Ele Geçirdi
19:51 Çiğköftecide küçük kızı dakikalarca taciz etti Çiğköftecide küçük kızı dakikalarca taciz etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2024 15:57:52. #1.12#
SON DAKİKA: Bayraklı Belediyesi'nden 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.