Bayraklı Belediyesi'nden Sürdürülebilir Yaşam Etkinliği

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(İZMİR) - Bayraklı Belediyesi, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Türkiye Belediyeler Birliği'nin ana faydalanıcısı olduğu "BiomaterialKIT - Sürdürülebilir Tüketim için Pratik ve Pedagojik Deneyim" projesi kapsamında doğa dostu uygulamaları tanıttığı bir sokak etkinliği düzenledi. Etkinliğe katılan Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Çevre dostu projelerle gelecek nesillerin yaşamını iyileştirmek ve daha güzel bir Bayraklı bırakmak için bu tür projeleri desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Bayraklı Belediyesi ve İzmir Ekonomi Üniversitesi iş birliğiyle "BiomaterialKIT" projesi kapsamında etkinlik düzenlendi. Bayraklı Sevgi Yolu'nda düzenlenen etkinlikte çevre dostu ürünler sergilendi.

Çeşitli atölyelerin düzenlendiği etkinlikte katılımcılara sürdürülebilir yaşam konusunda önemli bilgiler aktarıldı. Sergilenen biyomalzeme tasarımları, özellikle gençlerin ilgisini çekerken, İzmir Ekonomi Üniversitesi'nden Dr. Gülizar Çalışkan Bilgin'in biyomalzeme tasarım uygulamaları büyük beğeni topladı. Bayraklı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi'nde eğitim alan 12-15 yaş arasındaki öğrencilere biyomalzeme kitlerinin kullanımı hakkında eğitimler verildi. Bu eğitimlerle gençlerin sürdürülebilirlik konusunda farkındalık kazanması sağlandı. Etkinlik sonunda katılımcılara soğuk sandviç, meyve suyu ve limonata ikram edilirken, öğrencilere ayrıca biyomalzeme kitleri hediye edildi.

"Çevre dostu projeleri destekleyeceğiz"

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza ve gençlerimize daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için sürdürülebilir projelere imza atmak en büyük sorumluluğumuz. Hepimizin çevreye duyarlı olması gerekiyor. Uluslararası iş birliğiyle hayata geçirilen projelerle, hem öğrenciler hem de yetişkinler için önemli bir bilinçlendirme fırsatı sunduk. Çevre dostu projelerle gelecek nesillerin yaşamını iyileştirerek daha güzel bir Bayraklı bırakmak için bu tür projeleri desteklemeye devam edeceğiz" dedi.