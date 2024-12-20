Bayraklı Belediyesi'nden Yılbaşı Öncesi Gıda Denetimleri - Son Dakika
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Bayraklı Belediyesi'nden Yılbaşı Öncesi Gıda Denetimleri

Bayraklı Belediyesi\'nden Yılbaşı Öncesi Gıda Denetimleri

Bayraklı Belediyesi, yeni yıl öncesinde ilçe genelindeki gıda işletmelerine yönelik denetimlerini artırdı. Zabıta ekipleri, hijyen, ruhsat ve fiyat etiketleri konusunda titiz incelemeler yaptı. Belediye Başkanı İrfan Önal, denetimlerin yıl boyunca süreceğini açıkladı, vatandaşların sağlıklı ürünlere ulaşmasının önemine vurgu yaptı.

20.12.2024 11:08  Güncelleme: 11:33
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(İZMİR)- Bayraklı Belediyesi, yeni yıl öncesi vatandaşların sağlıklı ve güvenli bir şekilde alışveriş yapabilmelerini sağlamak amacıyla ilçedeki işletmelere yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Zabıta ekipleri, özellikle market, manav, pastane, fırın ve gıda üretimi yapan işletmelerde ruhsat, hijyen ve fiyat etiketleri konusunda detaylı incelemeler gerçekleştirdi. Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir ürünlere ulaşmasını sağlamak için denetimlerimiz yeni yılda da sürdürecek" dedi.

Yıl boyunca düzenli denetimler yapan Bayraklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gıda yüksek mühendisi eşliğinde yılbaşı öncesinde denetimlerini daha da yoğunlaştırdı. Ekipler, market, manav, pastane, fırın ve gıda üretimi yapan işletmelerde güvenilir gıda sağlanması amacıyla titiz bir çalışma yaptı. Denetimlerde, işletmelerin hijyen koşulları, gıda ürünlerinin son kullanma tarihleri, fiyat etiketlerinin doğruluğu ve ruhsatlarının geçerliliği gibi önemli unsurlar kontrol edildi. Kurallara uymayan işletmelere gerekli uyarılar yapıldı ve eksikliklerin giderilmesi için süre tanındı. Yapılan denetimler vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanırken, işletme sahipleri de daha bilinçli bir şekilde hizmet verme konusunda teşvik edildi.

Denetimler sürecek

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir ürünlere ulaşmasını sağlamak öncelikli görevlerimizden biri. Zabıta ekiplerimiz yıl boyunca özveriyle denetimlerini sürdürüyor. Yılbaşı öncesinde de bu çalışmaları yoğunlaştırarak vatandaşlarımızın yeni yıla sağlıklı ve güvenle girmesi için çaba gösteriyoruz. Ekiplerimiz yeni yılda da denetimlerini düzenli olarak sürdürecek" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bayraklı Belediyesi'nden Yılbaşı Öncesi Gıda Denetimleri - Son Dakika

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