Bayraklı Belediyesi Yaz Spor Okulları Başladı - Son Dakika
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Bayraklı Belediyesi Yaz Spor Okulları Başladı

Bayraklı Belediyesi'nin 13 branşta açtığı yaz spor okulları başladı. Kayıtları süren kurslarda çocuklar, yaz tatilini verimli geçirirken hem eğlenecek, hem de öğrenecek. Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, 'Tüm çocuklarımızı yaz spor okullarına bekliyoruz' dedi.

07.07.2024 11:18
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(İZMİR) - Bayraklı Belediyesi'nin 13 branşta açtığı yaz spor okulları başladı. Kayıtları süren kurslarda çocuklar, yaz tatilini verimli geçirirken hem eğlenecek, hem de öğrenecek. Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Tüm çocuklarımızı yaz spor okullarına bekliyoruz" dedi.

Bayraklı Belediyesi'nin yaz spor okulları, çocukların gelişimlerini destekleyerek yaz tatillerini verimli geçirmelerini sağlarken, sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmalarına da yardımcı oluyor. Bu kapsamda 13 branşta açılan spor okullarına Bayraklı'da yaşayan 5-13 yaş aralığındaki çocuklar katılabilecek. Futbol, basketbol, voleybol, atletizm, tekvando, jimnastik, badminton, bale, kick boks, karate, güreş, masa tenisi ve muay thai branşlarındaki kurslarda çocuklar, sporla dolu bir yaz tatili geçirecek. Ayrıca, engelli sporcular için de masa tenisi, dans, corn hole ve basketbol kursları organize edilecek. Kursa katılmak isteyenler için başvurular Bayraklı Belediyesi Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisi'nde kabul edilecek. Detaylı bilgiye 0232 371 23 00 numaralı telefondan ulaşılabilecek.

Önal: "Binlerce öğrenciyi sporla buluşturacağız"

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Bayraklı Belediyesi olarak yaz aylarında da sportif aktivitelerimize, kurslarımıza yaz spor okullarıyla devam ediyoruz. Bu sayede binlerce öğrenciyi sporla buluşturacağız. Spor ve sağlıklı yaşamı desteklemek amacıyla başlattığımız yaz spor okullarına herkesi bekliyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

İrfan Önal, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bayraklı Belediyesi Yaz Spor Okulları Başladı - Son Dakika

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