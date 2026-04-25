Bayraklı'da 23 Nisan, Bir Hafta Boyunca Spor, Kültür ve Etkinliklerle Yaşandı

25.04.2026 17:36  Güncelleme: 18:31
(İZMİR) - Bayraklı Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında bir hafta boyunca düzenlediği etkinlikler; spor turnuvalarından sahne gösterilerine, çocuk aktivitelerinden söyleşilere uzanan zengin programıyla çocukları hem eğlence hem de tarih bilinciyle buluşturdu.

Bayraklı Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında bir hafta boyunca düzenlenen etkinlikler, ilçenin dört bir yanında gerçekleştirilen programlarla çocukları ve aileleri bir araya getirdi. Spor turnuvalarından sahne gösterilerine, çocuk etkinliklerinden söyleşilere kadar farklı içeriklerin yer aldığı program, 23 Nisan'ın anlamını çok yönlü bir yaklaşımla ele aldı.

23 Nisan etkinlikleri kapsamında düzenlenen spor organizasyonlarında çocuklar farklı branşlarda sahaya çıkarak hem mücadele etti hem de birlikte vakit geçirme imkanı buldu. Satranç, futbol, basketbol ve voleybol turnuvalarıyla başlayan program, farklı yaş gruplarına hitap eden etkinliklerle devam etti. Turnuvalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Programın sahne ayağında ise "Cumhuriyetin Çocukları Halk Oyunları, Dans ve Spor Şöleni" ile çocuklar yeteneklerini sergileme fırsatı buldu. Şehit Ümit Boz Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen etkinlikte sahne alan çocuklar, hazırladıkları gösterilerle izleyicilerden beğeni topladı. Düzenlenen program, geçmişteki 23 Nisan kutlamalarını hatırlatan atmosferiyle dikkati çekti.

23 Nisan günü Mansuroğlu Mahallesi'nde bulunan İzmir Kaykay Parkı'nda düzenlenen çocuk etkinliklerinde gün boyu farklı aktiviteler gerçekleştirildi. Çocuklara yönelik hazırlanan program kapsamında oyun alanları, sahne gösterileri ve çeşitli etkinliklerle bayramın ruhuna uygun bir ortam oluşturuldu.

Programın son bölümünde ise tarihçi-yazar Sinan Meydan'ın katılımıyla "Ulusal Egemenliğe Giden Yol" başlıklı söyleşi gerçekleştirildi. 100. Yıl Matematik ve Zeka Oyunları Parkı'nda düzenlenen programda Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş süreci ve ulusal egemenlik mücadelesi ele alındı.

"Çocuklarımızı tarihle buluşturuyoruz"

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, 23 Nisan programına ilişkin yaptığı değerlendirmede, 23 Nisan'ın yalnızca bir bayram değil, aynı zamanda önemli bir tarihsel anlam taşıdığını belirterek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu özel gün kapsamında, ilçemizin farklı noktalarında bir hafta boyunca çeşitli etkinlikler düzenledik. Spor, sanat ve kültürel içeriklerle çocuklarımızı bir araya getirdik. Programın son bölümünde gerçekleştirdiğimiz söyleşiyle de çocuklarımızı tarihsel bir perspektifle buluşturmayı amaçladık. Çocuklarımızın birlikte olduğu, kendilerini ifade edebildiği ve gelişimlerine katkı sunan bu tür etkinlikleri sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı, 23 Nisan, Güncel, Çocuk, Spor, Son Dakika

