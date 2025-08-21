Bayraklı'da cinayet davasında duruşma - Son Dakika
Bayraklı'da cinayet davasında duruşma

21.08.2025 13:23
Mehmet Akgül'ün eşi ve sanıklar yargılanmaya devam ediyor. Duruşmada tanık ifadeleri alındı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde geçen yıl Mehmet Akgül'ün kamyonetinde silahla vurularak öldürülmesine ilişkin karısı ve 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya maktulün tutuklu sanık eşi A. Akgül (43) ile sanıklar R.K. (35) ve G.U. (45) katıldı, müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen S.T, hastanede A. Akgül ile oğlunu gördüğünü ancak yaşanan olay karşısında sessiz olduklarını söyledi.

A. Akgül'e, kocasını kimin vurduğunu sorduğunu anlatan S.T, şunları kaydetti:

"(Alacaklıları yapmıştır) dedi. Oğlu hiçbir şey söylemedi, ikisi de tamamen tepkisizdi. Ağlanma, sızlanma, dövünme gibi bir tavırları yoktu. Orada, senin bir canın var, onlardan böyle bir hareket beklerdim. Daha sonra polis gelip üçünü alıp götürdü. Biz doktor arayışına girdik, karakoldan da A. Akgül dönmüştü, kendi ailesiyle bahçede oturuyordu. Bizim telaşemize hiç katılmadı, hiçbir çaba göstermedi. Mehmet Akgül yoğun bakımdayken A. Akgül'ü tekrar gördüm. Üzerinde sabah normal bir kıyafet varken bu sefer süslenmiş bir şekildeydi. Daha sonra A. Akgül'ü hastane bahçesinde sanık R.K. ile otururken gördüm."

Sanık A. Akgül ise müşteki ailenin kendisine ve oğluna düşmanca tavırlar sergilediğini öne sürerek, "Oğlumu da bu davaya dahil etmek istiyorlar, sanıklarla olaydan önce ve sonra telefonla görüşmedim." dedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına karar verip, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

İzmir'in Bayraklı ilçesinde 10 Nisan'da Postacılar Mahallesi'nde park halindeki kamyonette Mehmet Akgül'ü yaralı halde görenler, sağlık ve polis ekibine haber vermiş, ayakkabı toptancılığı yaptığı belirlenen Akgül kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu şüpheliler R.K. (35) ve G.U. (45) yakalanmıştı.

Mehmet Akgül'ün karısının ifadesinde, gönül ilişkisi yaşadığı R.K'nin eşini öldürtmek için G.U. ile anlaştığını söylediği öğrenilmişti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca sanık A. Akgül hakkında "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, sanık R.K. ile G.U. hakkında ise ayrı ayrı "kasten öldürme" suçundan müebbet, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan da 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

Kaynak: AA

