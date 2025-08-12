Bayraklı\'da Denizde Erkek Cesedi Bulundu

İzmir'in Bayraklı ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.
Bayraklı sahilinde bir kişinin denizde hareketsiz halde olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve deniz polisi yönlendirildi.
Ekiplerin çalışmasıyla erkek cesedi denizden çıkarıldı.
Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
