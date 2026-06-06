Bayraklı'da atık pil yarışması ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika
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Bayraklı'da atık pil yarışması ödülleri sahiplerini buldu

06.06.2026 13:50  Güncelleme: 15:24
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Bayraklı Belediyesi tarafından Dünya Çevre Günü kapsamında düzenlenen Okullar Arası Ödüllü Atık Pil Toplama Kampanyası’nda dereceye giren okullar, ödüllerini aldı.

(İZMİR)- Bayraklı Belediyesi tarafından Dünya Çevre Günü kapsamında düzenlenen Okullar Arası Ödüllü Atık Pil Toplama Kampanyası'nda dereceye giren okullar, ödüllerini aldı.

Dünya Çevre Günü kapsamında düzenlenen Okullar Arası Ödüllü Atık Pil Toplama Kampanyası'nın ödül töreni gerçekleştirildi. 100. Yıl Matematik ve Zeka Oyunları Parkı'nda düzenlenen etkinliğe, Belediye Başkanı İrfan Önal, Bayraklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Kenan Özdemir, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Kampanya kapsamında en fazla atık pili toplayan Muzaffer Taşdemir İlkokulu birinci olarak yazıcı ödülünün sahibi oldu. Yarışmada ikinci olan Ekrem Hayri Üstündağ İlkokulu tablete layık görülürken, üçüncü olan Şehit Fehmi Bey İlkokulu'na futbol, basketbol ve voleybol topları hediye edildi. Ödüller, Başkan İrfan Önal tarafından okul temsilcilerine takdim edildi.

GERİ DÖNÜŞÜMÜN ÖNEMİ ANLATILDI

Etkinlik kapsamında öğrencilere geri dönüşümün çevre ve insan yaşamı üzerindeki etkileri hakkında bilgi verildi. Yapılan sunumlarda atık pillerin doğaya verdiği zararlar ve geri dönüşümün sürdürülebilir bir gelecek açısından taşıdığı önem vurgulandı. Bayraklı Belediyesi Karikatür Kursu öğrencilerinin hazırladığı geri dönüşüm temalı karikatür sergisi de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Etkinlik alanındaki stantları ve sergiyi gezen Başkan Önal, öğrencilerle bir araya gelerek çalışmaları inceledi. Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen yüz boyama ve çeşitli etkinliklerle çocuklar keyifli vakit geçirdi. Gün boyunca süren programlarda öğrenciler çevre konusunda bilinçlenirken, eğitici ve eğlenceli aktivitelerle farkındalık kazandı.

"ÖĞRENCİLERİMİZLE GURUR DUYUYORUZ"

Belediye Başkanı İrfan Önal, "Biriktirdikleri her pil ile doğayı koruyan, geri dönüşüme katkı sağlayarak geleceğe nefes olan tüm öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi yürekten kutluyorum. Çevre bilincinin küçük yaşlarda kazanılması büyük önem taşıyor. Bu anlamlı kampanyaya katkı sunan, emek veren herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bayraklı'da atık pil yarışması ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika

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