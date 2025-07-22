Bayraklı\'da Halı ile Toz Önlemi

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, altyapı çalışmaları için kazılan yolda gerekli çalışma yapılmadığı için tozdan etkilenen ve araçları zarar gören mahalle sakinleri, önlem amacıyla evlerindeki halıları kazı yapılan sokağa serdi.

Yaklaşık 4 ay önce Gümüşpala Mahallesi 7083 Sokak'taki bir binanın elektrik hattı için yetkililer tarafından yolda kazı çalışması yapıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından kazılan yol, herhangi bir işlem yapılmadan öylece bırakıldı.

Araç trafiğinin yoğun olduğu bölgede zamanla yoldaki bozulmalar artmaya başladı. Mahalle sakinleri, yolun oluşturduğu toz nedeniyle evlerinde oturamaz hale geldi. Bazı araçlarda ise çukurlar nedeniyle hasar oluştu.

Belediye yetkililerine durumu ileten vatandaşlar konu hakkında bir sonuca varılamayınca çareyi evlerinde kullandıkları halıları kazı yapılan yola sermekte buldu. El birliğiyle bozuk yolları halılarla tek tek kapatmaya çalışan mahalle sakinleri, bir an önce yetkililerin soruna çözüm bulmasını bekliyor.

"Salonda olması gereken halı yolda duruyor"

Mahalle sakinlerinden Mehmet Ali Kara, kazılan yolun tüm mahalleyi mağdur ettiğini ifade etti.

Konu hakkında belediyeye mahallelilerden başvuruların yapıldığını ancak değişen bir durumun olmadığını aktaran Kara, şunları kaydetti:

"Belediye çok umursamıyor diye düşünüyorum. Umursasaydı herhalde şimdiye kadar gelirdi diye tahmin ediyorum. Yani belediyecilik bu olmaması gerekir. En azından benim standartlarımda belediyecilik bu değil. Vatandaş mağdur olduktan sonra belediyecilik diye bir şey kalmamış böyle ortada. Bu kendiliğinden ortaya çıkmış bir durum değil. Çözüm için halı serildi. Halılar çok ilgi çekiyor maalesef. Maalesef ilgi çekiyor. Yani çekmemesi gereken bir durum. Yaz günü sürekli toz, araçlar geliyor, geçiyor. İnsanlar çukura düşüyor. İnsanların araçları zarar görüyor. Çocuklar oynuyor. Çocuklar bisiklete biniyor, çocuklar düşüyor. Artık bunları önlemek adına elimizden gelen buydu. Elimizden geleni yaptık. Halı serdik. Salonda olması gereken halı yolda duruyor şu an. Daha nasıl anlatayım."

"Bir muhatap bulamıyoruz"

Mahallede 30 yıldır ikamet eden 57 yaşındaki Hatice Erbil ise yolda biriken tozun kendilerini etkilediğini dile getirdi.

Erbil, "Akşamüstü olduğunda komşularla birlikte toplanıyoruz ama tozdan duramıyoruz. Geliyorlar, kazıyorlar, gidiyorlar. Her yer toz, camları açamıyoruz. Sıcaktan uyunmuyor. Her şey meydanda. Bir şey söylemeye gerek yok. Halıları görüyorsunuz. Bunu bir kişi dese aynı, bin kişi dese de aynı." diye konuştu.

Mahallelilerden Oğuzhan Yelken de çukurlar nedeniyle araçlarının zarar gördüğünü anlattı.

Sürecin kısır bir döngü haline geldiğini dile getiren Yelken, "Araçlarımızın altı sürtüyor. Bir muhatap bulamıyoruz. Sadece burası için değil, genel olarak İzmir'de altyapı anlamında bir sıkıntı var. Kazılan bir çukur asla kapatılmıyor. Şikayetlerden sonra keyiflerine göre geliyorlar. Bu da bizim için çok problem. Halılarımızı sermeye mecbur değiliz ama yapacak bir şey olmadığı için böyle bir çözüm bulduk." sözlerini sarf etti.