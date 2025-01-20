Bayraklı\'da U-10 Cup Futbol Turnuvası Başladı

Güncel

(İZMİR)- Bayraklı Belediyesi, ilçedeki amatör spor kulüpleri arasında düzenlenen U-10 Cup Futbol Turnuvası'na ev sahipliği yapıyor. 240 sporcunun mücadele ettiği turnuvada 12 takım, şampiyonluk için yarışıyor. Belediye Başkanı İrfan Önal, turnuvaya katılan tüm takımlara ve genç yeteneklere başarılar dileyerek, futbolseverleri bu heyecana ortak olmaya davet etti.

Bayraklı'da Şehit Ümit Boz Spor Tesisi, kapsamlı bir yenileme çalışmasının ardından modern ve güvenli yapısıyla turnuvanın tüm maçlarında sporseverleri ve sporcuları ağırlıyor. U-10 Cup Futbol Turnuvası'nda, genç futbolcular şampiyonluk için kıyasıya mücadele ediyor. Bir hafta sürecek turnuva sonunda dereceye giren takımlara kupa, madalya ve çeşitli hediyeler verilecek.

Belediye Başkanı İrfan Önal, "Bu organizasyon sadece bir futbol turnuvası değil, aynı zamanda geleceğin yıldızlarının yeteneklerini gösterme imkanı bulduğu önemli bir organizasyon. Minik futbolcularımız, burada edindikleri tecrübelerle güçlenerek Türk futboluna katkı sağlayacak. 12 takım ve 240 sporcumuza başarılar diliyor, tüm futbolseverleri bu coşkuya ortak olmaya davet ediyorum. Sporun ve sporcunun her zaman destekçisi olmaya devam edeceğiz" dedi.