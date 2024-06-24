Bayraklı'da Yol Yenileme Çalışmaları Devam Ediyor

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(İZMİR) - Bayraklı'da ilçe genelindeki yol yenileme, düzenleme, bakım, onarım ve asfaltlama seferberliği aralıksız devam ediyor. Vatandaşlardan gelen talep ve önerileri de dikkate alarak ilçede çalışmalarını sürdüren ekipler, cadde ve sokaklardaki bozulan yolları yeniliyor. Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "İlçemizdeki bozuk yolların tamamını yenileyene kadar çalışmalarımız her mahallemizde sürecek. Böylece trafik güvenliği sağlanırken ulaşım konforu da yükselecek" dedi.

Bayraklı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin çeşitli noktalarında asfaltlama çalışmalarını program dahilinde sürdürüyor. Vatandaşlardan gelen talep ve önerileri de dikkate alarak, ilçenin her mahallesini gezen ekipler, yapılması gereken çalışmaları yerinde tespit ediyor. Yol yenileme işlemleri önem sırasına göre programlanarak tamamlanıyor. Çalışmalar, ilçe sakinleri tarafından da memnuniyetle karşılanıyor. Bu kapsamda son olarak Çiçek Mahallesi 1615/1 Sokak, 75. Yıl Mahallesi 1609/12 Sokak ve Cengizhan Mahallesi 1615/17 ve 1620/12 Sokak ile Refik Şevket İnce Mahallesi 2165, 2166, 2167 ve 2140 sokaklarda asfalt serimi gerçekleştiren ekipler, vatandaşların daha rahat ve konforlu ulaşım sağlaması için ilçe genelinde çalışmalarını sürdürüyor.

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Yol bakım ve onarım çalışmaları, ilçemizin ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlarımızın daha rahat seyahat etmelerini sağlamak adına büyük önem taşıyor. Bu kapsamda, ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışarak imkanlarımız dahilinde yollarımızı yeniliyor. Asfalt serimi çalışmaları program dahilinde ilçemizin farklı bölgelerinde devam edecek. Amacımız, hem trafik güvenliğini artırmak hem de ulaşım konforunu yükseltmek" dedi.