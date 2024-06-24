Bayraklı'da Yol Yenileme Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bayraklı'da Yol Yenileme Çalışmaları Devam Ediyor

Bayraklı Belediyesi, ilçe genelindeki yol yenileme, düzenleme, bakım, onarım ve asfaltlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Vatandaşlardan gelen talep ve önerileri dikkate alan ekipler, bozulan yolları yenileyerek trafik güvenliğini sağlamayı hedefliyor.

24.06.2024 13:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - Bayraklı'da ilçe genelindeki yol yenileme, düzenleme, bakım, onarım ve asfaltlama seferberliği aralıksız devam ediyor. Vatandaşlardan gelen talep ve önerileri de dikkate alarak ilçede çalışmalarını sürdüren ekipler, cadde ve sokaklardaki bozulan yolları yeniliyor. Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "İlçemizdeki bozuk yolların tamamını yenileyene kadar çalışmalarımız her mahallemizde sürecek. Böylece trafik güvenliği sağlanırken ulaşım konforu da yükselecek" dedi.

Bayraklı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin çeşitli noktalarında asfaltlama çalışmalarını program dahilinde sürdürüyor. Vatandaşlardan gelen talep ve önerileri de dikkate alarak, ilçenin her mahallesini gezen ekipler, yapılması gereken çalışmaları yerinde tespit ediyor. Yol yenileme işlemleri önem sırasına göre programlanarak tamamlanıyor. Çalışmalar, ilçe sakinleri tarafından da memnuniyetle karşılanıyor. Bu kapsamda son olarak Çiçek Mahallesi 1615/1 Sokak, 75. Yıl Mahallesi 1609/12 Sokak ve Cengizhan Mahallesi 1615/17 ve 1620/12 Sokak ile Refik Şevket İnce Mahallesi 2165, 2166, 2167 ve 2140 sokaklarda asfalt serimi gerçekleştiren ekipler, vatandaşların daha rahat ve konforlu ulaşım sağlaması için ilçe genelinde çalışmalarını sürdürüyor.

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Yol bakım ve onarım çalışmaları, ilçemizin ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlarımızın daha rahat seyahat etmelerini sağlamak adına büyük önem taşıyor. Bu kapsamda, ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışarak imkanlarımız dahilinde yollarımızı yeniliyor. Asfalt serimi çalışmaları program dahilinde ilçemizin farklı bölgelerinde devam edecek. Amacımız, hem trafik güvenliğini artırmak hem de ulaşım konforunu yükseltmek" dedi.

Kaynak: ANKA

Bayraklı, trafik, Ulaşım, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bayraklı'da Yol Yenileme Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:30 Apartman kapısında eski sevgili dehşeti Silahla öldürüp, aynı tabancayla intihar etti Apartman kapısında eski sevgili dehşeti! Silahla öldürüp, aynı tabancayla intihar etti
13:08 Ada sakinlerinin hedefindeki İmamoğlu’ndan günler sonra gelen “Azmanbüs“ açıklaması Ada sakinlerinin hedefindeki İmamoğlu'ndan günler sonra gelen "Azmanbüs" açıklaması
11:10 Dağıstan saldırısı Putin’e gözdağı mı Kuzey Kore ziyareti sonrası ortalık kan gölüne döndü Dağıstan saldırısı Putin'e gözdağı mı? Kuzey Kore ziyareti sonrası ortalık kan gölüne döndü
10:27 CHP’nin ekonomi kurmayları Mehmet Şimşek ile buluştu Toplantıda 2 önemli konu var CHP'nin ekonomi kurmayları Mehmet Şimşek ile buluştu! Toplantıda 2 önemli konu var
09:13 Çanakkale’de orman yangınlarında 952 futbol sahası büyüklüğünde alan yandı Çanakkale'de orman yangınlarında 952 futbol sahası büyüklüğünde alan yandı
13:47 MasterChef Türkiye’de Arzu Çoban’ın hikayesi şeflerin ağzını açık bıraktı: Ailemle hortuma yakalandık MasterChef Türkiye'de Arzu Çoban'ın hikayesi şeflerin ağzını açık bıraktı: Ailemle hortuma yakalandık
13:45 Taraftarlar kahrolacak Barış Alper Yılmaz Premier Lig’e gidiyor Taraftarlar kahrolacak! Barış Alper Yılmaz Premier Lig'e gidiyor
13:09 TBMM’de görevli polis ölü bulundu Emniyet esrarengiz olayı aydınlatmaya çalışıyor TBMM'de görevli polis ölü bulundu! Emniyet esrarengiz olayı aydınlatmaya çalışıyor
12:55 Güzel oyuncu Sıla Türkoğlu, Yaşayan En Güzel Kadın seçildi Güzel oyuncu Sıla Türkoğlu, Yaşayan En Güzel Kadın seçildi
12:48 Aydın Karacasu’da 45 derece sıcakta çalışan üretici kadın: Sıcaktan değil zamlardan yıldık Aydın Karacasu'da 45 derece sıcakta çalışan üretici kadın: Sıcaktan değil zamlardan yıldık
12:06 Michael Saylor’dan Bitcoin için 10 milyon dolar tahmini Michael Saylor'dan Bitcoin için 10 milyon dolar tahmini
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2024 14:28:02. #1.13#
SON DAKİKA: Bayraklı'da Yol Yenileme Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement