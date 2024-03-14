Bayraktar AKINCI, MAM-T ve MAM-L atış testlerini başarıyla tamamladı - Son Dakika
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Bayraktar AKINCI, MAM-T ve MAM-L atış testlerini başarıyla tamamladı

Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), Roketsan'ın geliştirdiği IIR (Görüntüleyici Kızılötesi) Güdümlü MAM-T ve TV Güdümlü MAM-L atış testini başarıyla tamamladı. Bayraktar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Türkiye'nin en çok ihraç edilen mühimmatları olan lazer güdümlü mini akıllı mühimmatların, bulut üstü vuruş kabiliyetine kavuştuğunu belirtti. Bayraktar AKINCI ayrıca Roketsan'ın İHA-122 füzesiyle gerçekleştirdiği süpersonik füze atış testini de başarıyla tamamladı.

14.03.2024 21:49
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Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), Roketsan'ın geliştirdiği IIR (Görüntüleyici Kızılötesi) Güdümlü MAM-T ve TV Güdümlü MAM-L atış testini başarıyla tamamladı.

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, konuya ilişkin X'teki paylaşımında, Türkiye'nin en çok ihraç edilen mühimmatları olan lazer güdümlü mini akıllı mühimmatların, önemli bir eşiği daha geçerek bulut üstü vuruş kabiliyetine kavuştuğunu belirterek, "Bayraktar AKINCI'dan yapılan IIR Güdümlü MAM-T ve TV Güdümlü MAM-L Atış Testi başarıyla tamamlandı." ifadesini kullandı.

Bayraktar AKINCI dün Roketsan'ın İHA-122 füzesiyle gerçekleştirdiği süpersonik füze atış testini de başarıyla tamamlamıştı.

Kaynak: AA

İnsansız Hava Aracı, Roketsan, TİHA, Havacılık, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bayraktar AKINCI, MAM-T ve MAM-L atış testlerini başarıyla tamamladı - Son Dakika

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