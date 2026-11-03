Bayraktar, JS Link ile Eskişehir'deki nadir toprak elementlerinde iş birliğini görüştü - Son Dakika
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Bayraktar, JS Link ile Eskişehir'deki nadir toprak elementlerinde iş birliğini görüştü

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Bayraktar, JS Link ile Eskişehir\'deki nadir toprak elementlerinde iş birliğini görüştü
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Güney Koreli JS Link'in Yönetim Kurulu Başkanı J.S. Park ile Güney Kore'de görüştü. Görüşmede Eskişehir Beylikova'daki nadir toprak elementlerini değer zinciriyle ekonomiye kazandıracak iş birliği imkanları değerlendirildi.

(ANKARA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Güney Koreli kalıcı mıknatıs üreticisi JS Link'in Yönetim Kurulu Başkanı J.S. Park ile görüştüklerini belirterek, görüşmede Eskişehir Beylikova'daki nadir toprak elementlerini ekonomiye kazandırmaya yönelik iş birliği imkanlarının değerlendirildiğini açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Güney Koreli kalıcı mıknatıs üreticisi JS Link'in Yönetim Kurulu Başkanı Sayın J.S. Park ve beraberindeki yetkililerle Güney Kore'de bir araya geldik. Eskişehir Beylikova'daki nadir toprak elementleri kaynağımızı cevherden nihai ürüne uzanan entegre bir değer zinciriyle ekonomimize kazandırmaya yönelik iş birliği imkanlarını değerlendirdik. Nadir toprak elementlerinden yenilenebilir enerji teknolojilerine kadar enerjinin ve madenciliğin tüm alanlarında kaynak potansiyelimizi yüksek katma değerli üretime dönüştürecek, ülkemizin teknoloji geliştirme kabiliyetini güçlendirecek yatırımlara ve uluslararası iş birliklerine açık olduğumuzu vurguladık" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
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