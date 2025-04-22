Bayraktar, Niğde'deki Zirai Don Zararını İnceledi - Son Dakika
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Bayraktar, Niğde'deki Zirai Don Zararını İnceledi

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TZOB Genel Başkanı Bayraktar, Niğde'de zirai don nedeniyle bahçelerde %90 zarar tespit etti.

22.04.2025 17:53
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TZOB Genel Başkanı Bayraktar, Niğde'de zirai don zararı gören bahçeleri inceledi

NİĞDE - Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Niğde'de zirai dondan etkilenen elma bahçelerinde incelemelerde bulundu.

Niğde'nin Sazlıca Beldesinde bulunan elma, şeftali ve erik üreticileriyle bir araya gelen Bayraktar, meyvelerde yaşanan zararı yerinde tespit etti.

Zirai donun tarım sektörünü derinden sarstığını belirten Bayraktar, çiftçinin son 30 yılın en ağır doğal afetiyle mücadele ettiğini söylediği açıklamasında elma üretiminde Türkiye'nin önde gelen merkezlerinden biri olan Niğde'de 600 bin tonun üzerinde üretim yapıldığını hatırlatarak bölgede elma bahçelerinde %90'ın üzerinde zarar oluştuğunu vurguladı.

İklim şartlarındaki öngörülemeyen değişimlerin etkilerine dikkat çeken Bayraktar yaptığı açıklamada şunları söyledi; "Türkiye'nin değişik bölgelerinde maalesef çok farklı ürünler zarar görmüş durumda. Hem alanda gördüğümüz hem de oda başkanlarımızdan aldığımız bilgiler çerçevesinde açıklamalar yapıyoruz. Niğde elma üretiminde önemli bir merkez. Üretimin önemli bir kısmı ihracata gidiyor. Elma bahçelerinde yüzde 90'ın üzerinde zarar görülüyor. Onun dışında yine bu bölgede ceviz, şeftali ve kiraz üretimi önemli. Bu ürünlerde de %90'ın üzerinde zarar görülüyor. Üreticilerimizin mağduriyeti söz konusu" dedi.

Bayraktar: "Son 30 yılın en düşük ısı değeri yaşandı"

Nisan ayında yağan kar ve ani gelen şiddetli don olayının üretimi etkilediğini ifade eden Bayraktar, "Son 30 yılın en düşük sıcaklıklarını gördük, -20 derecelere ulaştık. 2024 yılında ülke genelinde 1257 afet yaşandı ve bu sayı 10 yıl önce 500 seviyelerindeydi. Son 30 yılın en düşük ısı değeriyle karşı karşıya kaldık. Bunu son 30 yılda görmedik. Mağdur olan üreticilerimizin beklentileri var. Üreticilerimiz iki nedenle desteklenmeli. Bir tanesi yaşam mücadelesi veriyor çiftçilerimiz, geçimini sağlayacak. İkincisi ise artık tarımda biliyorsunuz nüfusun yaşı 59'a geldi, gençlerimizi tarımda tutamıyoruz. Ülkemizin gıda güvenliğini sağlamak ve sürdürülebilir üretim noktasında da çiftçimizi tarım sektöründe, tarlada, bahçede tutmamız gerekiyor" ifadelerine yer verdi.

Bayraktar, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın başlattığı çalışmalara işaret ederek, "Üreticilerimizin bugüne kadar olan maliyetleri hesaplanacak, bir ödeme yapılacak. Ancak bu ödemelerin hızlı bir şekilde nakit olarak çiftçimize ulaştırılması şart" dedi.

Bankalara da çağrıda bulunan Bayraktar, üreticilerin bu yıl gelir elde edememesi nedeniyle borçlarını ödemekte zorlanacağını belirterek yapılandırma talebinde bulundu. Ayrıca düşük faizli kredi imkanlarının açılmasının, çiftçinin ayağa kalkabilmesi için büyük önem taşıdığını söyledi. Bayraktar, "Bazı bahçelerde dallar tamamen kurumuş, ağaç gövdeleri bile zarar görmüş durumda. Bu, önümüzdeki yılın da riske girmesi demek. Yelkenleri tarıma çevirme zamanı. Aksi takdirde sofralarımızda eksilen ürünlerin yerine hayıflanmak kimseye fayda sağlamaz. Çiftçimize sahip çıkalım" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Bayraktar, Niğde'deki Zirai Don Zararını İnceledi - Son Dakika

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