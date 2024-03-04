Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Bayraktar TB2 SİHA'ların Arnavutluk ordusunun envanterine girdiğini belirterek, "Bayraktar TB2'ler bugün Arnavutluk semalarında ilk uçuşlarını başarıyla gerçekleştirdi." ifadesini kullandı.
Bayraktar, konuya ilişkin X'teki paylaşımında, bugünün tarihi bir gün olduğunu, Arnavutluk'taki ilk NATO Taktik Hava Üssü'nün açıldığını aktardı.
Kuçova Hava Üssü'nün açılışının, Balkanlar ve Avrupa'nın güvenliği için yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti:
"Bu törenle birlikte Bayraktar TB2 SİHA'lar Arnavutluk ordusunun envanterine girdi. Böylece Arnavutluk ordusu envanterine ilk kez NATO standartlarında bir hava aracı katılmış oldu. Saygıdeğer Başbakan Edi Rama'nın vizyoner liderliği ve değerli Savunma Bakanı Niko Peleshi'nin güçlü işbirliği ile Bayraktar TB2'ler bugün Arnavutluk semalarında ilk uçuşlarını başarıyla gerçekleştirdi."
Haluk Bayraktar, "Bayraktar TB2 SİHA'larımızın bu stratejik noktada görev alması, Arnavutluk'un ve kardeş Balkan coğrafyasının güvenliğine katkımızın önemli bir göstergesi." ifadesini kullanarak, Baykar olarak yenilikçi teknolojileriyle, bölgesel ve küresel güvenliğe katkıda bulunmaya devam edeceklerini bildirdi.
Öte yandan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve Arnavutluk Savunma Bakanı Niko Peleshi de envantere giren Bayraktar TB2'lerin görüntülerini içeren videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Son Dakika › Güncel › Bayraktar TB2 SİHA'lar Arnavutluk Ordusu'nun envanterine girdi - Son Dakika
Seçim çalışmaları için Tokat'ta bulunan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Reşadiye ilçesinde mitinge giderken geçirdiği trafik kazası sonucu yaralandı. Destici ve diğer yaralılar Reşadiye ve Tokat Devlet Hastaneleri'nde tedavi altına alındı. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Sedef Kakma Sanatçısı Sedat Erdem tarafından Kayseri'de Atatürk portrelerini midyeye işleyen eserlerin yer aldığı bir sergi açıldı. Sergide 23 eser bulunuyor ve Erdem, sergiyi üniversitede açarak öğrenci kazanmayı hedeflediğini belirtti. Eserler, endonezya ve Tayland bölgelerinden ithal edilen istiridye kabukları üzerine kesme sanatıyla yapıldı.
Kayseri'de bir taksi durağında yolcu alma nedeniyle çıkan tartışmada R.D. isimli taksici, meslektaşı Ali Demirel'i bıçaklayarak öldürmüştü. Mahkeme, yapılan yargılama sonucunda R.D.'ye 'kasten adam öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası verdi. Diğer sanık M.D.'ye ise oğluna yardım etmek suçundan müebbet hapis cezası verildi.
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ev sahipliğinde düzenlenen Acil Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı başladı. Çevre illerden gelen 12 sağlık personeli eğitime katıldı. Hastane Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Yakup Çetinkaya, eğitim programlarının sağlık hizmetlerinin kalitesinde önemli bir rol oynadığını belirtti. Eğitim programı, yoğun bakım hemşireliği konusunda sunumlarla devam edecek ve başarılı olan katılımcılara Sağlık Bakanlığı onaylı sertifika verilecektir.
Ataşehir'de bir dinlenme tesisinde kesim sırasında patlayan tanker kazasında 1 kişinin öldüğü ve 3 kişinin yaralandığı olayda bir can kaybı daha bildirildi. Hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.
Erasmus+ Ana Eylem 2 Yükseköğretim için İş Birliği Ortaklıkları (KA220-HED) çağrısı kapsamında desteklenmeye değer görülen 'Innovative Tools to Digitize The East and West Cultural Heritage: A Digital Game Design Methodology Guide' projesi, somut ve somut olmayan kültürel mirasın dijital oyunlarla aktarımı için etkin iş birliği geliştirmeyi hedefliyor. Proje kapsamında, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirilen açılış toplantısına ESOGÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kürşat Bora Çarman da katılarak bir açılış konuşması yaptı. Proje, dijital oyun tasarımlarının kullanılmasıyla somut ve somut olmayan kültürel mirasın geleceğe aktarılmasını amaçlamaktadır. Projenin paydaşları arasında ESOGÜ'nün yanı sıra Eskişehir Teknik Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Universita' Degli Studi Di Firenze, Polythecnic University of Catalonia, Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi Bakü Azerbaycan, Non Formal Education For Youth Gençlik için Yaygın Eğitim Derneği Ukrayna ve Fırsat Eşitliği ve Sürdürülebilir Gelecek Derneği yer almaktadır. Projenin ikinci toplantısı ise Mayıs ayında İspanya'da gerçekleştirilecektir.
Sizin düşünceleriniz neler ?