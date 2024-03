Bayraktar TB2 SİHA\'lar Arnavutluk Ordusu\'nun envanterine girdi

Erasmus+ Projesi ile Kültürel Mirasın Dijital Oyunlarla Aktarımı İçin İş Birliği Geliştiriliyor

Erasmus+ Ana Eylem 2 Yükseköğretim için İş Birliği Ortaklıkları (KA220-HED) çağrısı kapsamında desteklenmeye değer görülen 'Innovative Tools to Digitize The East and West Cultural Heritage: A Digital Game Design Methodology Guide' projesi, somut ve somut olmayan kültürel mirasın dijital oyunlarla aktarımı için etkin iş birliği geliştirmeyi hedefliyor. Proje kapsamında, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirilen açılış toplantısına ESOGÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kürşat Bora Çarman da katılarak bir açılış konuşması yaptı. Proje, dijital oyun tasarımlarının kullanılmasıyla somut ve somut olmayan kültürel mirasın geleceğe aktarılmasını amaçlamaktadır. Projenin paydaşları arasında ESOGÜ'nün yanı sıra Eskişehir Teknik Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Universita' Degli Studi Di Firenze, Polythecnic University of Catalonia, Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi Bakü Azerbaycan, Non Formal Education For Youth Gençlik için Yaygın Eğitim Derneği Ukrayna ve Fırsat Eşitliği ve Sürdürülebilir Gelecek Derneği yer almaktadır. Projenin ikinci toplantısı ise Mayıs ayında İspanya'da gerçekleştirilecektir.