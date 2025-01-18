Bayraktar TB3 PT-3 SİHA\'nın İlk Mühimmat Testi Başarıyla Gerçekleşti

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MÜHİMMAT entegrasyon testlerine başlanan Bayraktar TB3 PT-3 silahlı insansız hava aracı (SİHA), ilk mühimmat atış testini başarıyla gerçekleştirdi.

Baykar Savunma tarafından geliştirilen katlanır kanatlı ve kısa mesafede iniş kalkış özelliğine sahip Bayraktar TB3 PT-3, ilk mühimmat atış testini gerçekleştirdi. Test sırasında Bayraktar TB3 PT-3 SİHA'dan 2 adet Roketsan MAM-T mühimmatı başarıyla atıldı. Test atışında, Askeri Elektronik Sanayi (ASELSAN) üretimi ASELFLIR-500 keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi de kullanıldı. Test atışına ilişkin görüntüler, Baykar'ın sosyal medya hesabından "Kanatlarımız güçleniyor. Bayraktar TB3 PT-3 ilk mühimmat atış testi" notu ile paylaşıldı.

'GURUR DUYUYORUZ'

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, test atışına ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak, "Kanatlarımız daha güçlü, hedeflerimiz daha büyük. Bayraktar TB3 PT-3'ün ilk mühimmatlı atış testini başarıyla gerçekleştirmesi, savunma sanayimiz için önemli bir kilometre taşı olmasının yanı sıra TB3'e kazandırdığı yetkinlikler açısından da büyük bir adımdır. 2 x MAM-T mühimmatıyla gerçekleştirilen bu testte tam isabet sağlanması, Türk mühendislerinin azim ve kararlılığının bir göstergesidir. Baykar, Roketsan ve ASELSAN'ın bu eşsiz iş birliği, Türkiye'nin teknolojik bağımsızlık yolundaki gücünü bir kez daha ortaya koyuyor. Bu büyük başarıda emeği geçen tüm şirketlerimizi mühendislerimizi, teknisyenlerimizi ve çalışanlarımızı yürekten tebrik ediyorum. Daha güçlü bir Türkiye için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. 'Milli Teknoloji Hamlesi'nin yükselişine tanık olmaktan gurur duyuyoruz. Tebrikler Türkiye" dedi.

Haber: ANKARA,