Bayraktaroğlu, İngiliz Komutanı Kabul Etti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Birleşik Krallık Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Sir Roland Walker'ı kabul etti.

Genelkurmay'ın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Bayraktaroğlu'nun Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel'in resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan İngiltere Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Sir Roland Walker'ı kabul ettiği belirtildi.

Kabulde, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel de yer aldı.