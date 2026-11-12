Bayraktaroğlu, Libya Ulusal Ordusu Genelkurmay Başkanı Hafter'i törenle karşıladı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Libya Ulusal Ordusu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Halid Hafter ile görüştü.

Genelkurmay Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Bayraktaroğlu'nun, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelen Libya Ulusal Ordusu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Halid Hafter'i askeri törenle karşıladığı belirtildi.

Törenin ardından ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirildi.