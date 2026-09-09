Bayraktaroğlu, SACEUR Grynkewich ile NATO temaslarını görüştü
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Orgeneral Alexus G. Grynkewich ile ikili ve heyetler arası görüşme yaptı. Görüşme, NATO İletişimciler Konferansı için Türkiye'de bulunan Grynkewich ile Çok Uluslu Müşterek Harp Merkezi Komutanlığı'nda gerçekleştirildi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Alexus G. Grynkewich ile görüştü.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Bayraktaroğlu'nun, Çok Uluslu Müşterek Harp Merkezi Komutanlığı'nda düzenlenen NATO İletişimciler Konferansı'na katılmak üzere Türkiye'de bulunan Grynkewich ile ikili ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Bayraktaroğlu, SACEUR Grynkewich ile NATO temaslarını görüştü - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?