Bayraktaroğlu ve Eichelsheim Görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hollanda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Onno Eichelsheim ile bir araya geldi.
Bayraktaroğlu, resmi davetlisi olarak Türkiye'yi ziyaret eden Eichelsheim'i Genelkurmay Başkanlığı'nda resmi törenle karşıladı.
İki ülkenin milli marşları çalındıktan sonra Eichelsheim, Onur Kıtası'nı selamladı.
Orgeneral Bayraktaroğlu ve Orgeneral Eichelsheim,? törenin ardından basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.
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