Bayram öncesi oto sanayilerde yoğunluk
Bayramda yola çıkacak vatandaşlar soluğu oto sanayide aldı
ÇANKIRI - Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala Çankırı'da tatil için başka şehirlere gitmek için yola çıkacak vatandaşlar oto sanayilerde yoğunluk oluşturdu.
Ramazan Bayramına sayılı günler kala aracı ile yolculuğa çıkacak vatandaşlar, araçlarının genel bakımlarını yaptırmak için oto sanayilerin yolunu tuttu. Çankırı'da, sürücüler yağ, su, fren gibi rutin bakımları için sıraya girdi. Arefe günü daha yoğun geçeceğini söyleyen Çankırılı oto tamir ustaları, sürücülerin araçlarındaki rutin bakımlarını ihmal etmemelerini söyledi.
"Uzun yola giden sürücülerin mutlaka araçlarının rutin kontrollerini yaptırmaları gerekir"
Bayram öncesinde yaşanan yoğunluktan memnun olduklarını söyleyen oto tamir ustası İsa Özkan, "Son bir haftadır bayram hareketliliği başladı. Uzun izinleri olduğu için yola çıkmadan önce araçlarını kontrol ettirmek istiyorlar. Sürücüler, uzun yol yapacakları için belirli bir şikayet değil de araçlarını kontrol ettirmek için geliyorlar. Fren, su, yağ, klima kontrolü için geliyorlar. Bizler de bir eksiği varsa yapıp gönderiyoruz. Arefe günü daha çok hızlanma olur, bayram dönüşü de hareketlilik devam eder. Uzun yola giden sürücülerin mutlaka araçlarının rutin kontrollerini yaptırmaları gerekir" dedi.
Aracına bakım yaptıran Ersin Aşık, "Bayram öncesi aracımızın bakımlarını yaptırma için sanayiye getirdik. Arızalarını ve bakımlarını yaptırıyoruz" diye konuştu.
Araçların uzun yollarda arıza yaptığını belirten Ahmet Kubilay, "Bayram tatiline çıkan vatandaşların Ilgaz, Ankara, Kastamonu taraflarında arızalar yapıyor. Biz de o araçları çekiyoruz. Şu an bir yoğunluk var" şeklinde konuştu.
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Ramazan Bayramı'nda 9 günlük tatili şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar, İnegöl Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yoğunluk oluştururken trafik ekipleri denetim gerçekleştirdi. İnegöl'de trafik ekipleri, İnegöl Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde şehirlerarası yolcu taşıyan otobüslere yönelik denetim yaptı. Vatandaşların bayram tatilinde güvenli yolculuk yapmalarını sağlamak için İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri, şehirlerarası yolcu taşıyan otobüslere yönelik uygulama yaptı. Uygulamada sürücülerin belgeleri kontrol edilirken, yolculara kemer kullanmaları konusunda uyarı yapıldı.
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