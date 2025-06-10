Bayram Sonrası Mersin Plajları Hala Kalabalık - Son Dakika
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Bayram Sonrası Mersin Plajları Hala Kalabalık

10.06.2025 18:45
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Kurban Bayramı sonrası Mersin'deki plajlar yoğunluğunu korumaya devam ediyor; tatilciler güneşleniyor.

Bayram tatili bitti, sahillerde yoğunluk bitmedi

MERSİN - Akdeniz'e 321 kilometre kıyısı bulunan Mersin'de Kurban Bayramı tatiliye ile başlayan deniz sezonu sürüyor. Bayram tatilinin bitmesine rağmen kentin simgesi Kızkalesi başta olmak üzere bir çok plajda yoğunluğun devam ettiği bildirildi.

Kurban Bayramı tatiliyle birlikte başta Antalya, Mersin ve Muğla gibi şehirlerde turizm sezonu da açıldı. Doluluk oranlarının bayramda yüzde 100 'lere yaklaştığı turizm şehirlerinde tatilcilerin bir kısmı hem iş hem çocukların okulları nedeniyle geri döndü. Tatillerini uzatan bir çok ailede sıcak hava ve deniz keyfini çıkarmaya devam etti. Mersin'de de şehrin simgesi UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ndeki Kızkalesi başta olmak üzere bir çok plajda yoğunluğun sürdüğü bildirildi.Hava sıcaklığının 32 derecelerde seyrettiği kentte bayram tatillerini uzatan bir çok aile, güneşin tadını çıkarıp denizde serinledi.

Şehir dışından Mersin'e ailesiyle gelen Kerim İlhan, bayram tatilinin bitmesiyle bir kaç gün izinlerini uzatıp dönüşe geçmeyi planladıklarını ifade etti.İlhan, Kızkalesi'nin çok güzel olduğunu ve bir çok kişinin bölgeyi tercih ettiğini de sözlerine ekledi.Deniz ve kumsalda oynayan çocuklar ise eğlenceli bir tatil geçirdiklerini aktardı.

Bayram tatilinin dolu dolu geçtiğini ve herkesin memnun olduğunu belirten Kızkalesi Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Çalışkan ise bayramla birlikte sezonun açtıklarını, valilik koordinesinde emniyet birimlerinin aldığı tedbirlerle hiç bir sıkıntı yaşanmadığını söyledi.

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Kızkalesi, Mersin, Turizm, Tatil, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bayram Sonrası Mersin Plajları Hala Kalabalık - Son Dakika

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