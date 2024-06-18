Bayram tatilinde 22 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti - Son Dakika
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Bayram tatilinde 22 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin ilk üç gününde meydana gelen trafik kazalarında 22 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Tatil süresince yapılan denetimlerde 6 kişi hayatını kaybederken, 1327 kişi yaralandı. Yerlikaya, vatandaşları trafik kurallarına uymaya ve emniyet tedbirlerini almayı ihmal etmemeye çağırdı.

18.06.2024 09:21
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(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin ilk üç gününde meydana gelen trafik kazalarında 22 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kurban Bayramı tatilinin ilk üç gününde meydana gelen trafik kazalarına ilişkin açıklama yaptı. Bayram tatili boyunca hız denetimlerinin radar ile geceleri de sürdüğünü belirten Yerlikaya, kontrollerin 24 saat esasına göre devam kaydetti.

Bayram tatilinin üçüncü günü olan dün 824 trafik kazası meydana geldiğini bildiren Yerlikaya, kazalarda 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 1327 kişinin yaralandığını aktardı. Yerlikaya, 375 bin 311 aracın denetlendiğini, 23 bin 857 araca hız ve radar işlemi, 26 bin 786 araca ise diğer işlemlerin uygulandığını bildirdi.

Bayram tatilinin ilk üç gününde (Cumartesi, Pazar ve Pazartesi) 22 kişinin hayatını kaybettiğini kaydeden Yerlikaya, 4043 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.

Yerlikaya, "Denetimlerimizin tek amacı var. Bayram tatiline giden vatandaşlarımızın sağ salim ailelerine kavuşması, onlara sarılması. Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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