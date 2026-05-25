Bayram Tatilinde İstanbul’da Trafik Rahatladı
25.05.2026 17:40
Kurban Bayramı tatilinin üçüncü gününde İstanbul genelinde trafik yoğunluğu düşük seyretti. İBB verilerine göre sabah %8, öğle %35 seviyesinde ölçülen yoğunluk, şehir dışına çıkışlar ve kazalar nedeniyle bazı noktalarda arttı.

İstanbul'da, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin üçüncü gününde trafik yoğunluğu gün boyunca düşük seviyelerde ölçüldü.

Bayram tatili nedeniyle birçok İstanbullunun şehir dışına çıkması, kent genelinde ulaşımın normal günlere göre daha akıcı seyretmesini sağladı.

Kentin her iki yakasında D-100 kara yolu, TEM Otoyolu, Anadolu Otoyolu ve Kuzey Marmara Otoyolu'nda iş günleri ve hafta sonu rutin olan trafik yoğunluğu bugün düşük seviyelerde kaldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu sabah saatlerinde yüzde 8 olarak kaydedilirken, öğle vakti yoğunluk yüzde 35 seviyelerine yükseldi. Saat 17.00 civarında ise kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 31 olarak ölçüldü.

Ana arterler, bağlantı yolları ve toplu ulaşım aktarma noktalarında da gün boyunca ciddi bir yoğunluk yaşanmazken, havanın güzel olması dolayısıyla sahil kesimlerinde ve trafik kazalarının meydana geldiği noktalarda zaman zaman yoğunluk oluştuğu gözlendi.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Ankara istikametinde Mecidiyeköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü mevkilerinde, TEM Otoyolu'nda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişinde yoğunluk oluştu.

D-100 kara yolu Cevizlibağ-Topkapı yönü ile Anıtmezar-Otakçılar yönünde yaşanan trafik kazaları nedeniyle yoğunluk yaşandı.

Mesai günlerinde yoğunluğun gözlendiği TEM Otoyolu Ispartakule mevkisi Edirne istikameti ile D-100 kara yolu Haramidere mevkisi Beylikdüzü istikametinde ise trafik sıkışıklığı oluşmadı.

Anadolu Yakası'nda tüm gün araç yoğunluğunun görüldüğü Şile Otoyolu ile D-100 kara yolunda ise trafik sakin seyrediyor.

