Bayram Yoğunluğu İstanbul-Tekirdağ Yolunda

İstanbul- Tekirdağ kara yolunda Ramazan Bayramı için yola çıkan sürücüler dolayısıyla yoğunluk oluştu.

Bayram tatili için yola çıkanlar, Tekirdağ-İstanbul kara yolunun Beyazköy, Yeniçiftlik, Yenice ve Üniversite kavşağı mevkilerinde akıcı yoğunluğa neden oldu.

Araç yoğunluğu nedeniyle ulaşım zaman zaman yavaşlıyor.

Aksaklık yaşanmaması için çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sürücüleri aşırı hız, yakın takip ve hatalı sollama yapmamaları konusunda uyarıyor.

Ramazan Bayramı boyunca yollarda İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 94 trafik ekibi, İl Jandarma Komutanlığına bağlı 71 ekip görev yapacak.