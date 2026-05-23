Bayramda 1506 İlave Uçuş Planlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bayramda 1506 İlave Uçuş Planlandı

23.05.2026 13:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Kurban Bayramı için 1506 ilave uçuş planlandığını duyurdu.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bayram döneminde oluşacak yoğunluğu karşılamak amacıyla hava yollarımız operasyonel planlamalarını yaptı. Hava yolu taşımacılarımız tarafından, 21 Mayıs-3 Haziran döneminde iç ve dış hatlarda toplam 1506 ilave uçuş planlandı" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklama ile Kurban Bayramı öncesi ve sonrasında oluşacak yoğun yolcu talebine karşı hava yolu taşımacılığı yapan firmalar tarafından ilave sefer planlamaları yapıldığını bildirdi. Bakan Uraloğlu, vatandaşların bayram süresince ailelerine, yakınlarına ve memleketlerine daha rahat ulaşabilmesi amacıyla hava yolu taşımacılığında kapasite artışına gidildiğini belirterek, "Bayram döneminde oluşacak yoğunluğu karşılamak amacıyla hava yollarımız operasyonel planlamalarını yaptı. Hava yolu taşımacılarımız tarafından 21 Mayıs-3 Haziran döneminde iç ve dış hatlarda toplam bin 506 ilave uçuş planlandı" ifadelerini kullandı.

Planlanan ilave seferlerin 1214'ünün iç, 292'sinin ise dış hatlarda düzenleneceğini ifade eden Bakan Uraloğlu, özellikle yoğun talep görülen destinasyonlarda hava yolu kapasitesinin artırıldığını belirtti. Hava yollarının operasyonel planlamalarının yakından takip edildiğine değinen Bakan Uraloğlu, "Yolcu talebine göre hava yolu taşımacılarımız ilave kapasite değerlendirmelerine devam edecek" açıklamasında bulundu.

Haber: ANKARA,

Kaynak: DHA

Ekonomi, Turizm, Güncel, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bayramda 1506 İlave Uçuş Planlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kafasına dizleri ile bastılar Hırsızlık iddiasıyla göz altına alınan genç nefessiz kalarak öldü Kafasına dizleri ile bastılar! Hırsızlık iddiasıyla göz altına alınan genç nefessiz kalarak öldü
Özgür Özel saat verip çağrı yaptı: Ülkesini seven herkesi direnmeye davet ediyorum Özgür Özel saat verip çağrı yaptı: Ülkesini seven herkesi direnmeye davet ediyorum
Tarihi adım T.C. kimlik kartları Müzekart’a dönüşüyor Tarihi adım! T.C. kimlik kartları Müzekart'a dönüşüyor
Aziz Yıldırım’dan Ali Koç ve Hakan Safi’ye tarihi çağrı Aziz Yıldırım'dan Ali Koç ve Hakan Safi'ye tarihi çağrı
Kılıçdaroğlu, 2 milyon takipçisini kaybetti Kılıçdaroğlu, 2 milyon takipçisini kaybetti
Elazığ’da tır şoförü aracının içinde ölü bulundu Elazığ'da tır şoförü aracının içinde ölü bulundu

13:26
Hakan Safi büyük oynuyor Fenerbahçe taraftarını havalara uçuran sözler
Hakan Safi büyük oynuyor! Fenerbahçe taraftarını havalara uçuran sözler
13:19
Özgür Özel’in Grup Başkanı seçilmesine Kılıçdaroğlu’na yakın Gürsel Tekin’den ilk yorum
Özgür Özel'in Grup Başkanı seçilmesine Kılıçdaroğlu'na yakın Gürsel Tekin'den ilk yorum
13:01
Çatlak söylentileri vardı İşte grup başkanı seçilen Özgür Özel’in aldığı oy sayısı
Çatlak söylentileri vardı! İşte grup başkanı seçilen Özgür Özel'in aldığı oy sayısı
12:45
Aziz Yıldırım Şanlıurfa Fenerbahçeliler derneğine giriş yaptı Salonda adım atacak yer kalmadı
Aziz Yıldırım Şanlıurfa Fenerbahçeliler derneğine giriş yaptı! Salonda adım atacak yer kalmadı
12:17
Özgür Özel, CHP Grup Başkanı oldu
Özgür Özel, CHP Grup Başkanı oldu
11:42
Bakan Gürlek’in “olayı çözecek kişi“ dediği Umut Altaş böyle gözaltına alındı
Bakan Gürlek'in "olayı çözecek kişi" dediği Umut Altaş böyle gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2026 13:53:45. #7.12#
SON DAKİKA: Bayramda 1506 İlave Uçuş Planlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.