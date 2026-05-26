Bayramda 462 Bin Sağlık Çalışanı Görevde

26.05.2026 11:49
Sağlık Bakanı, Kurban Bayramı boyunca 462 bin sağlık çalışanın sahada olacağını açıkladı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 462 bin 198 sağlık çalışanının bayram boyunca sahada görev başında olacağını belirtti.

Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kurban Bayramı süresince milletin sağlığı için sağlık hizmetlerinin devamlılığını kesintisiz şekilde sürdüreceklerini ifade etti.

Bakan Memişoğlu, şunları kaydetti:

"1131 kamu sağlık tesisimizde görev yapan 416 bin 689 personelimiz, 1487 evde sağlık ekibimiz ve 5 bin 506 evde sağlık personelimiz, 112 Acil Sağlık Hizmetleri'nde görevli 3 bin 813 ekibimiz ve 40 bin 3 çalışanımız ile birlikte toplam 462 bin 198 sağlık çalışanımız bayram boyunca sahada görev başında olacaktır. Büyük sağlık ailemizin her bir ferdinin Kurban Bayramı'nı gönülden kutluyor, milletimize sundukları özverili hizmet ve fedakarlıklar için teşekkürlerimi iletiyorum."

Kaynak: AA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2026 12:52:07. #7.12#
