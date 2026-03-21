Bayramda Denizde Jandarma Denetimi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Jandarma ekipleri, bayram süresince faaliyetlerini sürdüren tur tekneleri ile balıkçı teknelerini denetledi, tatilcilerin bayramını kutladı.

Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı Jandarma Asayiş Botu, Ramazan bayramı nedeniyle denizde devriye faaliyeti yürüttü.

Bu kapsamda bölgede bulunan balıkçı tekneleri ve tur teknelerine yanaşan ekipler, vatandaşların bayramını kutlayarak deniz emniyeti ve genel güvenlik konularında bilgilendirmede bulundu.