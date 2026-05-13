Bayramda Ek Tren Seferleri

(ANKARA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı'nda YHT, anahat ve bölgesel trenlerde toplam 18 bin 644 kişilik ek kapasite artışı sağlanacağını, Ankara-İstanbul hattında 8 ek YHT seferi düzenleneceğini açıkladı.

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu:

"Kurban Bayramı'nda YHT, anahat ve bölgesel trenlerimizde toplam 18 bin 644 kişilik ek kapasite artışı sağlıyoruz. Ankara-İstanbul hattında düzenleyeceğimiz 8 ek YHT seferiyle 3 bin 864 ilave koltuk sunacağız. 9 günlük tatil boyunca anahat ve bölgesel trenlerimize ekleyeceğimiz 260 vagonla toplam 14 bin 800 kişilik kapasite artışı sağlayacağız. Bayram sevincini demiryollarımızın güveni ve konforuyla buluşturmaya devam ediyoruz."