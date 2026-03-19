Bayramda Güvenlik İçin 2 Bin 284 Personel Görevde

19.03.2026 14:51
Kars'ta Ramazan Bayramı boyunca 2 bin 284 emniyet ve jandarma personeli güvenliği sağlayacak.

Kars Valisi Ziya Polat, Ramazan Bayramı boyunca kentte emniyet ve jandarma birimlerinden oluşan toplam 2 bin 284 personelin görev yapacağını söyledi.

Valilik Toplantı Salonunda bayram tedbirleri değerlendirme toplantısında konuşan Vali Polat, bayramda vatandaşların huzur ve güven içinde seyahat edebilmeleri için gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirtti.

Eğitim-öğretim dönemiyle birleşen bayram tatili nedeniyle yollarda oluşacak yoğunluğa karşı tüm birimlerin teyakkuzda olduğunu ifade eden Polat, "Emniyet ve jandarma birimlerimizden oluşan 2 bin 284 personel bu sürede görev yapacak. Trafik denetimleri sıkılaştırılacak ancak asıl amaç ceza değil, amacımız kimseye trafik cezası kesmek değil, vatandaşlarımızı huzur ve güven içinde ailelerine kavuşturmak, bayram sevincini hep beraber yaşamaktır." diye konuştu.

Polat, otogardan kavşaklara kadar tüm noktalarda ekiplerin sahada olacağını dile getirerek, "Jandarma 97 araç ve 1666 personel ile emniyetimiz ise günlük 91 araç 618 personel ile görev başında olacak. 112 Acil Çağrı Merkezi, AFAD, UMKE, İl Özel İdaresi, Aras EDAŞ ve Türk Telekom ekiplerimiz de bayram boyunca milletimizin emrinde. Vatandaşlarımız her türlü ihtiyaçlarını 112 üzerinden bize iletebilirler. Bu vesileyle tüm hemşerilerimizin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Murat Abdullah Tombul ve İl Jandarma Komutanı Albay Yusuf Mutlu Genç katıldı.

Kaynak: AA

