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Bayramda Hız Denetimleri Artıyor

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İçişleri Bakanı Yerlikaya, bayramda hız denetimlerinin arttığını ve kazaları önlemek için uyarıda bulundu.

06.04.2025 09:23
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(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı tatili süresince polis ve jandarma trafik ekiplerinin gündüz bin 271, gece ise 601 radar ekibiyle hız denetimlerini sürdürdüğünü bildirdi. Yerlikaya, "Ortalama hızdaki yalnızca yüzde 1'lik artış, ölümlü kaza riskini yüzde 4 oranında artırmaktadır" dedi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Ramazan Bayramı tatili süresince polis ve jandarma trafik ekiplerimiz, gündüz bin 271, gece ise 601 'radarla hız denetimlerini' sürdürüyor. Unutmayalım: Ortalama hızdaki yalnızca yüzde 1'lik artış, ölümlü kaza riskini yüzde 4 oranında artırmaktadır. Trafik kazalarına yol açan nedenlerin başında gelen 'aşırı hız' kaynaklı kazaların önüne geçebilmek için; hem mobil radar araçlarımızla hem de elektronik denetleme sistemlerimizle, gece gündüz hız denetimlerimize devam ediyoruz. Lütfen, trafik kurallarına uyalım. Bayram tatili dönüşünde de güven içinde yuvalarımıza kavuşalım. Sevdiklerimizin yüreklerine ateş düşmesin."

Kaynak: ANKA

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