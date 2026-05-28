Bayramın İkinci Günü İstanbul'da Trafik Yoğunluğu Arttı

28.05.2026 18:48
İstanbul'da Kurban Bayramı'nın ikinci gününde, sabah sakin olan trafik, vatandaşların bayram ziyaretleri ve gezileriyle akşam saatlerinde yüzde 44'e yükseldi. Avrupa ve Anadolu Yakası'nda birçok noktada yoğunluk yaşandı.

İstanbul'da, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde akşam saatlerinde bazı bölgelerde trafik yoğunluğu arttı.

Sabah saatlerinde trafiğin sakin olduğu kentte, vatandaşların güzel havayı da fırsat bilerek bayram ziyaretleri ile tarihi ve turistik yerleri gezmek için dışarı çıkmasıyla akşam saatlerine doğru bazı noktalarda yoğunluk yaşandı.

İBB Cep Trafik uygulaması verilerine göre, sabah saatlerinde kent genelinde yüzde 13 olarak ölçülen trafik yoğunluğu, akşam saatlerinde yüzde 44 seviyesine ulaştı.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Avcılar Parseller mevkisi Küçükçekmece istikametinde trafik yoğunluğu yaşanırken, Mahmutbey gişeler bölgesinde Ankara istikametinde araçlar yavaş ilerliyor.

TEM Otoyolu Bahçeşehir mevkisinde Edirne istikametinde yoğunluk nedeniyle sürücüler düşük hızda seyrediyor.

TEM Otoyolu'nda Seyrantepe'den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar yoğunluk oluşurken, ters istikamette trafiğin akıcı olduğu gözlendi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile bağlantı yollarında da zaman zaman trafik yavaş seyretti.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu Üsküdar, Göztepe ve Bostancı mevkilerinde bazı noktalarda lokal yoğunluk gözlenirken, TEM Otoyolu Ataşehir çevresi ile Ümraniye bağlantı yollarında da araçlar yavaş ilerliyor.

Özellikle sahil kesimleri ile bu bölgelere ulaşımı sağlayan yollarda ve bazı ilçe merkezlerinde de bayram hareketliliğine bağlı trafik yoğunluğu oluştu.

Kent genelinde toplu ulaşım duraklarında da gün içinde zaman zaman yoğunluk yaşandı.

Kaynak: AA

