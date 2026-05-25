Bayramda Kontrolsüz Et ve Tatlı Tüketimine Dikkat

Özel Egekent Hastanesi Diyetisyeni Cemile Gül, Kurban Bayramı'nda kontrolsüz et ve tatlı tüketiminin hazımsızlık, mide problemleri, tansiyon yükselmesi ve kan şekeri dengesizliklerine yol açabileceğini belirtti. Kronik hastalığı olanların daha dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Gül, kurban etinin 12-24 saat dinlendirilerek tüketilmesini önerdi. Pişirme yöntemi olarak kavurma ve kızartma yerine haşlama, ızgara ve fırınlama tercih edilmeli; etin yanında salata ve sebze tüketilmeli, günde en az 2-2.5 litre su içilmelidir. Tatlı ve hamur işlerinde porsiyon kontrolü yapılmalı, kısa yürüyüşlerle sindirim desteklenmelidir. Ürik asit yüksekliği, böbrek hastalığı ve kalp-damar rahatsızlığı olanlar sakatat ve aşırı yağlı etten kaçınmalı; diyabet hastaları uzun süre aç kalmamalı, karbonhidrat miktarına dikkat etmelidir. Reflü ve gastrit hastaları hızlı yemek yememeli, kavurma ve kızartmadan uzak durmalı; hipertansiyon hastaları tuz tüketimini sınırlandırmalıdır.