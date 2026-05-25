Bayramda otoyol denetimleri artırıldı: 500 bin araç geçişi bekleniyor
Bayramda otoyol denetimleri artırıldı: 500 bin araç geçişi bekleniyor

25.05.2026 11:49
Kurban Bayramı tatilinde İzmir ve çevresindeki 4 otoyolda jandarma ekipleri 24 saat esasına göre denetim yapıyor. Yapay zeka destekli sistemler ve dedektör köpeklerle güvenlik sağlanırken, sürücülere kolonya ve şeker ikram ediliyor.

İzmir Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurban Bayramı tatili süresince 24 saat esasına göre görev yaparak vatandaşların güvenli yolculuk yapmasını sağlayacak. İzmir, Manisa, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale ve İstanbul'u birbirine bağlayan 323,1 kilometrelik 4 otoyolda denetimler artırıldı. Ekipler arasında motosiklet timleri, teknik denetim timleri ve adli asayiş timleri bulunuyor. Denetimlerde bomba arama ve narkotik dedektör köpekleri, dron, yaka kameraları, mobil yüz tespit kamerası 'Karagöz', yapay zeka destekli 'Akıllı Yol Kontrol Sistemi' ve radar cihazlar kullanılıyor. Sürücülere kolonya ve şeker ikramı yapılıyor.

İzmir Otoyol Jandarma Komutanlığı Yenice Karakol Komutanı Üsteğmen Ersin Yeşil, bayram tatilinde araç yoğunluğunun arttığını belirterek, 'Normal günlerde günlük 300 bin araç geçişi varken bayramda bu sayı 500 bine ulaşıyor. Tedbirleri en üst seviyeye çıkardık' dedi. 15 Ekim 2024'ten bu yana sorumluluk bölgelerinde 3 milyon 600 bin araç, 2 milyon 500 bin kişi sorgulaması yapıldığını, 78 bin 500 sürücüye cezai işlem uygulandığını kaydetti. Yeni trafik kanunuyla hız ve emniyet şeridi ihlallerinde yüzde 50 azalış olduğunu vurguladı.

Vatandaşlar denetimlerden memnun olduklarını ifade etti. İstanbul'dan Muğla'ya giden Ali Çobanlı, 'Yoldaki kontrolün hepsinden memnunum' derken, İpek Surijon 'Denetimlerin olması çok güzel' dedi.

