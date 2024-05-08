Bayramiç Belediyesi, Yeni Meydan Projesinde Çevreci Yaklaşım Benimsiyor - Son Dakika
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Bayramiç Belediyesi, Yeni Meydan Projesinde Çevreci Yaklaşım Benimsiyor

Bayramiç Belediyesi, Yeni Meydan Projesinde Çevreci Yaklaşım Benimsiyor

Bayramiç Belediyesi, Tabaklar Çayı'nın suyunu kullanarak yeni meydan projesinde çevreci bir yaklaşım benimsiyor. Sulama için çevre dostu bir yöntem tercih eden belediye, su israfını önlemek ve iş gücünden tasarruf etmek amacıyla bu sistemi kullanacak.

08.05.2024 12:10  Güncelleme: 12:23
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(ÇANAKKALE) - Bayramiç Belediyesi, yeni meydan projesi için çevreci bir yaklaşım ortaya koydu. Bu kapsamda yeni meydan, ilçe merkezinde bulunan Tabaklar Çayı'nın suyu ile yeşil kalacak.

Bayramiç Belediyesi, Tabaklar Çayı'nın üzerinde bulunan ve tehlike oluşturduğu için geçen yıl kasım ayında yıkılan sıra dükkanların bulunduğu yerde kapsamlı bir peyzaj çalışması başlattı. Belediye, sulama için çevre dostu bir yöntem tercih etti.

Tabaklar Çayı'nın akan suyunu kullanmak amacıyla kurulan sulama sistemi için ilk adım atıldı ve su motorunun montajı gerçekleştirildi. "Dere Kenarındaki Meydan Peyzajı" adlı proje kapsamında çimlendirilecek alan, Tabaklar Çayı'nın suyu ile yeşil kalacak.

Belediye, su israfını önlemek amacıyla kurulan sistem ile iş gücünden de tasarruf etmeyi amaçlıyor.

Kaynak: ANKA

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