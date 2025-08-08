Bayramiç\'te Yangın: Köyler Tahliye Edildi

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Bayramiç'e bağlı Yiğitler köyü kırsalında çıkan yangın ormanlık alana sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Yakınlardaki Saçaklı, Ahmetçeli ve Doğanca köyleri tedbiren tahliye edildi.

Alevler, rüzgarın etkisiyle büyüyerek Saçaklı köyüne ulaştı.

Yangın nedeniyle köydeki çok sayıda ev kullanılamaz hale geldi.

Vatandaşlar ve yetkililer, köyde yangının devam ettiği evleri söndürmek için yoğun mücadele verdi.

Alevlerin civar köylere sıçramaması için de havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Yangının çevreye verdiği zarar, dronla görüntülendi.