Bayramlaşma Programı Tekirdağ Hastanesinde

Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde Kurban Bayramı dolayısıyla acil servis personeliyle bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

Başhekim Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve hastane yönetimi, bayramda görev yapan sağlık çalışanlarını ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Tabakoğlu, fedakarca görevlerinin başında bulunan sağlık personeline özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Tüm sağlık çalışanlarının ve vatandaşların Kurban Bayramını kutlayan Tabakoğlu, herkesin sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram geçirmesi temennisinde bulundu.